Le PDG de TuneCore, Scott Ackerman, démissionnera le mois prochain

TuneCore, une société de distribution de musique numérique et éditeur de musique, a annoncé aujourd’hui que Scott Ackerman quittera ses fonctions de PDG le mois prochain.

Ackerman est officiellement PDG de l’entreprise depuis 2014, et son dernier jour arrivera le 15 avril. Les responsables de TuneCore recherchent actuellement un remplaçant et devraient faire une annonce correspondante dans un proche avenir. Il est difficile de savoir si un employé externe assumera le rôle ou si le poste sera pourvu via une promotion interne.

Ackerman a rejoint l’équipe TuneCore en 2010 et a commencé à diriger l’entreprise en 2012, après le départ des co-fondateurs Jeff Price et Peter Wells. Il quitte son poste de PDG dans de bonnes conditions et continuera à servir TuneCore à titre consultatif.

Ackerman, qui possède une expérience de direction chez eHarmony, Orbitz, American Airlines et Northwest Airlines, entre autres, a élargi la portée mondiale de TuneCore (y compris en créant plusieurs succursales étrangères) et a conclu des accords avec un éventail de plateformes de médias sociaux de premier plan.

TuneCore a été fondée en 2005 et, outre son siège de Brooklyn, possède des bureaux dans plusieurs villes américaines, en Australie, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Moyennant des frais, TuneCore assiste les artistes dans les processus de distribution et de vente de musique, en plus de percevoir et de distribuer des redevances internationales. En 2015, la marque a été acquise par Believe Digital, une société de services aux artistes basée à Paris.

Il y a deux semaines, TuneCore et Believe ont lancé PIVTL Projects, une maison de disques hip-hop qui permet aux artistes de conserver la propriété de leurs enregistrements maîtres. De plus, PIVTL Projects fournit aux actes signés un soutien promotionnel et développemental substantiel.

Dans d’autres nouvelles sur le départ de l’exécutif, Paul Rosenberg a annoncé son départ de Def Jam Records le mois dernier. L’associé d’Eminem de longue date et co-fondateur de Shady Records était PDG et président de Def Jam depuis janvier 2018.

Au moment de la rédaction de cette pièce, Scott Ackerman n’avait pas commenté publiquement ses projets post-PDG. Cependant, il a clairement indiqué que la décision de partir était la sienne et qu’il était impatient de continuer à servir TuneCore tout en recherchant simultanément de nouvelles opportunités professionnelles passionnantes.