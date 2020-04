Le PDG d’UMG, Lucian Grainge, surmonte le COVID-19, qui devrait récupérer

Le PDG d’Universal Music Group (UMG), Lucian Grainge, a remporté sa bataille contre le coronavirus (COVID-19) et est en passe de se rétablir complètement.

Il y a environ deux semaines, Digital Music News a été le premier à signaler que Grainge avait été hospitalisé au Ronald Reagan UCLA Medical Center pour recevoir un traitement pour ses symptômes de coronavirus. Et dans une note de service récemment distribuée, Grainge s’est adressé à ses employés et leur a fourni de bonnes nouvelles bien nécessaires ainsi qu’à la communauté musicale elle-même.

Lucian Grainge a commencé la note en souhaitant bonne chance aux membres de son équipe et à leurs familles pendant «ces moments difficiles». Il s’est ensuite excusé «de ne pas avoir écrit plus tôt», avant de déclarer: «J’ai contracté COVID-19 et j’ai été l’un des 20% dont les symptômes étaient graves».

Après cela, Grainge a remercié les médecins et les professionnels de la santé qui l’ont traité, ainsi que tous les premiers intervenants et ceux qui combattaient le coronavirus. L’homme de 60 ans a également déclaré: «Aujourd’hui, je suis à la maison et je récupère… Je suis sur le point de guérir complètement.»

Le natif de Londres a ensuite souligné la gravité du nouveau coronavirus: «Prenez-le à quelqu’un qui a été là: ce n’est pas seulement une mauvaise grippe. C’est aussi sérieux que possible. ” Et enfin, Lucian Grainge a remercié l’équipe d’Universal Music Group pour leur travail acharné et a noté que la crise des coronavirus «sera derrière nous tous» un jour.

Un éventail de stars de l’industrie musicale, dont Pink, Placido Domingo, Christopher Cross et Sara Bareilles, pour n’en nommer que quelques-unes, ont surmonté COVID-19. De plus, la maladie a coûté la vie à de nombreuses personnalités de la communauté musicale, parmi lesquelles Joe Diffie, Bucky Pizzarelli, Adam Schlesinger, Neil Lasher et Gary Salzman.

Au moment d’écrire ces lignes, les professionnels de la santé avaient diagnostiqué environ 1,3 million de cas de coronavirus dans le monde, dont environ 350 000 infections aux États-Unis. Plus tôt dans la journée, l’auteur de Harry Potter J.K. Rowling a révélé qu’elle avait surmonté les symptômes du nouveau coronavirus.