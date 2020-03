Le PDG d’Universal Music Group, Lucian Grainge, est positif pour le coronavirus

Le patron d’Universal Music, Lucian Grainge, a été testé positif pour le coronavirus, selon plusieurs rapports faisant surface ce week-end.

Lucian Grainge, qui a récemment célébré son 60e anniversaire, serait traité au centre médical UCLA pour des symptômes de coronavirus. Comme dans la plupart des cas, il est difficile de déterminer où et quand le virus a été contracté, même si le PDG voyageait et assistait à toute une série de réunions, concerts et autres engagements. Selon Variety, cela comprend une récente fête du 60e anniversaire au Madison Club de La Quinta, qui a réuni des participants comme le PDG d’Apple Tim Cook et le fondateur et directeur de longue date de GMR, Irving Azoff.

En réaction à la nouvelle, le haut de gamme Madison Club a fermé ou limité l’accès à de nombreuses installations, dont son club-house et son parcours de golf. Par ailleurs, les bureaux d’Universal Music Group auraient également été fermés vendredi soir, apparemment en raison de la nouvelle de la contraction de Grainge. Jusqu’à présent, aucun mot officiel de UMG n’a émergé.

Dans une note de service divulguée vendredi, les membres du personnel d’UMG ont été exhortés à ne pas paniquer suite aux informations faisant état d’un «employé» infecté (mais sans nom).

“Nous comprenons que tout le monde reste préoccupé par sa propre santé, ainsi que par celle de ses collègues, de sa famille, de ses amis et de notre collègue malade”, a indiqué l’e-mail de la société. “Notre meilleure compréhension est que même si vous étiez dans le même environnement intérieur, mais pas en contact étroit avec l’employé concerné, votre niveau de risque est faible dans le cadre du CDC.”

Déjà, Universal Music Group transfère ses employés dans des arrangements de travail à domicile. Il est difficile de savoir si les diagnostics signalés par Grainge vont modifier ce plan ou simplement l’accélérer. D’autres grandes étiquettes migrent également vers des dispositions de travail à domicile pour contenir la propagation du virus.

Le diagnostic de Grainge rapproche encore plus le problème de l’industrie musicale. La semaine dernière, les actions de Live Nation ont plongé alors que le géant du divertissement en direct a été contraint d’annuler en masse les événements. À un moment donné, les actions de la société avaient perdu plus de 8,32 milliards de dollars de capitalisation boursière en environ 30 jours. D’autres géants du divertissement en direct, dont AEG, gèlent également des concerts et accumulent d’énormes pertes dans le processus.

Plus à mesure que cela se développe.