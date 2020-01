Le personnel de Ringer apprend à propos de Spotify Acquisition Talk — dans un journal

L’intérêt de Spotify pour l’acquisition de The Ringer, un site Web et réseau de podcasts sur le sport et la culture populaire, a surpris beaucoup de personnes, y compris les employés de Ringer, qui ont appris les nouvelles comme tout le monde: grâce à un rapport publié par le Wall Street Journal en janvier. 17e.

Aujourd’hui, les membres de l’équipe de The Ringer ont publié une réponse publique à l’éventuel rachat. Composé d’une image contenant du texte et d’une série de tweets de suivi, le message soulignait la diversité professionnelle du personnel de l’entreprise: «Le personnel du Ringer est composé de bien plus que de podcasteurs: écrivains, éditeurs, illustrateurs, vérificateurs de faits, copie éditeurs, éditeurs de médias sociaux et producteurs de vidéo et audio. “

La déclaration a poursuivi en disant, en d’autres termes, que le bureau syndiqué espère être pleinement reconnu par Spotify si la vente est conclue et que, parce que la direction de haut niveau n’avait pas été communicative, une demande officielle de réunion a été déposée. par le syndicat représentant (Writers Guild of America, East) au nom des employés.

Au moment de la rédaction de cet article, les dirigeants de Spotify et The Ringer n’avaient pas publiquement commenté l’accord potentiel.

The Ringer a été fondée par Bill Simmons, un ancien employé d’ESPN, en 2015. La plateforme propose des articles et des podcasts originaux, qui couvrent principalement les sports et la culture populaire.

Les podcasts de sonnerie sont téléchargés environ 35 millions de fois par mois.

Malgré certaines inquiétudes des investisseurs, il semble que Spotify continuera de miser gros sur le podcasting en 2020. Le géant du streaming compte plus de 113 millions d’abonnés payants, tous intéressés par la musique et les podcasts, pas les articles en ligne. Et donc, du point de vue des écrivains de The Ringer, l’avenir de l’emploi est une préoccupation majeure, en particulier parce qu’ils n’ont pas été consultés lors des négociations.

Des sources proches du dialogue Ringer-Spotify ont souligné qu’un accord est loin d’être figé.