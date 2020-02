Le phénomène qui a abattu les murs de la langue et de la culture

Remarque: Lorsque vous lisez ceci, peu importe si vous aimez le reggaeton ou ce que vous pensez de ce genre musical. Ça n’a vraiment pas d’importance. Nous parlons ici de J Balvin, qui représente deux choses qui nous intéressent: la culture latino-américaine, et donc la langue espagnole.

“Il y a un nouveau son dans la ville.” Ainsi commence un éditorial de The Independent écrit en 2005 sur l’arrivée du reggaeton au Royaume-Uni. Ce genre latin est devenu difficile (c’est-à-dire dans les tableaux de popularité de la région) avec «Gasolina» de Daddy Yankee, laissant la place à autant d’artistes que Tego Calderón et Don Omar. Le reggaeton était décrit à cette époque comme un mélange de Rap espagnol, échantillons latins et rythmes de danse électronique Jamaïcain

Êtes-vous ici pour rester? Pas précisément. Ce genre a eu du mal à garder à l’esprit le public britannique, car les communautés latino-américaines n’étaient pas bien armées ou n’avaient pas l’intention d’exalter leur culture à travers la musique., pas même avec la salsa, peut-être le genre le plus populaire en dehors des pays d’Amérique latine. C’était le contraire dans États-Unis, le centre de l’industrie musicale le plus important au niveau mondial.

Mais malgré le fait que les “Américains” ont laissé le reggaetoneros entrer plus facilement, ce n’était pas un processus facile non plus. En fait Il a fallu plus de 10 ans pour générer une véritable conversation sur l’avenir de la musique, les préceptes commerciaux, la définition de ce qui est bon et mauvais, le monoculturalisme, l’espagnol et la validité de considérer un chanteur de reggaeton comme un artiste. . Actuellement, ce débat divise les opinions des personnalités internationales (latines) qui définissent le marché de la musique commerciale. Et c’est là que le nom de J Balvin entre en jeu … mais bientôt nous y arrivons.

Le reggaeton a son origine au Panama à la fin des années 80. Puis il est arrivé à Porto Rico au début des années 90 où il a trouvé ses plus grands représentants (bien sûr, après DJ Playero, par exemple), mais plus important encore, où il a évolué pour devenir un genre représentatif de la culture urbaine et de la vision de rue des pays d’Amérique latine, en particulier Porto Rico, la Colombie et la République dominicaine.

À partir du La sortie de “Gasolina” en 2005 de Barrio Fino – l’album latin le plus vendu de la décennie, disent-ils – est que le reggaeton (maintenant “vieil homme”) a connu un boom avec quelques représentants de notre pays comme The General, Daddy Yankee, Tego Calderón, Don Omar, Tito el Bambino, Jowell et Randy, Alexis et Fido, Zion, Tony Dize, Wisin et Yandel, et plus encore. Tous ces noms, en particulier celui des Portoricains, faisaient partie de une force commerciale caractérisée par des critiques axées sur la qualité musicale et les paroles où il aborde la figure de la femme avec un objet de plaisir.

Ces deux enjeux, à ce jour et bien que le reggaeton soit internationalisé, restent définitifs pour le public, notamment le latino-américain qui rejette ce style de musique pour diverses raisons. L’un des principaux est qu’il est lié à une faible couche sociale, une stigmatisation qui a défilé à travers plusieurs genres qui sont maintenant bien acceptés comme la cumbia et ses variantes., le rap et le hip hop en dehors de l’Amérique latine.

Ceux-ci, pour citer les meilleurs exemples, Ils ont trouvé un groupe d’auditeurs spécifique qui s’identifiait au rythme et aux intentions de la musique. Dans le cas de la cumbia, c’est la danse et l’union qui s’en dégage. Dans le cas du reggaeton, c’est plus compliqué, mais ne vivons-nous pas des moments encore plus déroutants dérivés d’Internet, des réseaux sociaux et du streaming? Dans le genre urbain, comme on le sait aussi, ce n’est pas forcément l’identification du sujet qui l’écoute avec les lettres (oui, surtout misogynes et vulgaires), mais la simplicité de celles-ci. Le reggaeton ne demande aucun effort, ce n’est pas complexe mais bien au contraire, c’est amusant car il n’y a pas besoin de réfléchir.

C’est, nous le comprenons, la raison pour laquelle Le reggaeton est un genre mondial. À partir de 2015, il a commencé sa sortie sur les marchés anglo. Pour 2016 et 2017, leurs chansons sont déjà entrées dans les listes, et sont passées de quatre places à 19 dans une liste de 100. Pour l’instant, le nombre n’a plus d’importance, mais les lieux, et trois ou quatre des cinq premières chansons du monde, sont du reggaeton.

Les portes se sont ouvertes il y a plus de 15 ans, mais c’est maintenant que C’est devenu un phénomène culturel avec différents représentants tels que Anuel AA, Sech, Ozuna, Nicky Jam, Maluma, Jhay Cortez, Guaynaa, Arcangel, Farruko, Bad Bunny et J Balvin. Ce dernier pourrait être considéré comme la plus grande figure de la musique latine aujourd’hui, et nous ne le disons pas, mais des nombres, des streams, des reproductions, des festivals.

J Balvin a quatre clips qui dépassent des milliards de vues (chacun). Il est devenu le premier artiste latin à avoir une vidéo pour surmonter ce chiffre sur YouTube. De plus, cela le place dans un endroit très spécial avec Taylor Swift et Ariana Grande, que nous considérons comme des pop stars internationales Ils font partie d’une conversation dans différentes générations.

Oasis, un travail record en collaboration avec Bad Bunny et sorti en 2019, a été salué par les médias internationaux tels que The Fader, Vulture et même Pitchfork, qui l’a comparé en importance à certains travaux effectués par Jay Z et Kanye West, et l’a décrit comme “Historique” et “amusant”. En une semaine, cet album avec ses huit chansons, a atteint un total de 40 millions de streams, ce qui est fou par rapport, encore une fois, à des artistes internationaux comme Drake. En fait J Balvin est juste en dessous d’Ed Sheeran en tant qu’artiste le plus en streaming, mais il se classe certainement au premier rang des plus écoutés au monde …

Mais l’importance de J Balvin va au-delà de cela. Comme nous l’avons mentionné au début, Notre intérêt pour un personnage comme lui n’est pas pour sa musique, ni pour en discuter la qualité, mais pour ce qu’elle représente pour la culture latino-américaine et l’essor de la langue espagnole. Bien qu’elle soit la deuxième langue la plus parlée au monde, elle reste exotique dans le cadre d’une culture définie par le tropical, la danse et la sensualité. «Je ferai tout ce que je peux en espagnol. Et là, nous verrons ce qui se passe », a-t-il déclaré dans une interview pour le New York Times. Et c’est arrivé …

José Álvaro Osorio Balvin Il a réussi à faire en sorte que des artistes anglophones recherchent des chanteurs latins pour collaborer sur une chanson qui, pour le moment, nous savons qu’elle sera un succès commercial à l’ère du streaming. Et c’est ainsi que vous trouvez Drake, Beyoncé, Justin Bieber, Pharrell, Selena Gomez, et plus encore, chantant en espagnol. Ce n’est pas la première fois que cela se produit, c’est clair, mais c’est la première fois que cela a un impact au niveau culturel, au sein de la musique, à grande échelle.

Dans les années 90, la croyance était qu’un Latino devrait chanter en anglais pour pénétrer pleinement le marché américain. “La Macarena” de Los del Río en est l’exemple parfait. Cette chanson a commencé à sonner dans diverses parties du monde, mais pas aux États-Unis car certaines stations locales ne permettaient pas aux chansons en espagnol de sonner. La seule solution des producteurs a été d’intégrer une section en anglais: “Quand je danse, ils m’appellent Macarena, et les garçons disent alors que je suis bon …”.

Shakira, l’un des artistes colombiens les plus éminents de l’industrie, Il a sorti en espagnol et en anglais son troisième album studio intitulé Laundry / Laundry Service. Et donc, et seulement de cette façon, c’est qu’ils se sont tournés pour la voir et l’ont envisagée, des années plus tard, pour faire la chanson officielle de la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010, le célèbre «Waka Waka». Et 10 ans après cela, nous l’avons vue à côté de JLo dans le Super Bowl accompagné de Bad Bunny, portoricain, et J Balvin, colombien (tous deux chantant en espagnol).

L’année dernière, Balvin a fait plusieurs tournées dans le monde avec Rainbow, tournée entièrement chantée en espagnol. Le Colombien s’est présenté au Staples Center de Los Angeles, Coachella 2019 et Lollapalooza 2019, pour n’en citer que quelques-uns. Et avec cela, il a continué d’augmenter, car il était le premier Latino à diriger le line-up de Lollapalooza et le premier reggaetonero à diriger Coachella. Et pas seulement ça aussi le premier à apparaître sur Saturday Night Live.

Il y a quelques mois, En septembre de l’année dernière, J Balvin a rejoint Louis de Guzman pour obtenir une collection de vêtements, pièces d’art, articles et plus, sur le thème de Bob l’éponge pour célébrer son anniversaire. Et il y a quelques semaines, il a révélé une nouvelle collaboration qui a abouti à la Air Jordan 1 de couleurs, pointant vers son prochain album. Mais le point le plus décisif de Balvin était il y a quelques années, en 2016, quand il est apparu au premier rang d’une passerelle Chanel avec Pharrell et Karl Lagerfeld lui-même en tant qu’invité spécial de la «Collection Chanel des Métiers d’art 2016/17: Paris Cosmopolite». En 2017, il est devenu le premier ambassadeur latino de la Fashion Week de New York.

On a beaucoup parlé de la façon dont des artistes comme J Balvin et Bad Bunny ont redéfini le concept de masculinité / mode dans l’environnement socioculturel de l’Amérique latine. Dans les pays de la région, il va sans dire, une identité machiste règne. Pourquoi un homme latino s’inquiéterait-il de s’habiller à la mode, avec des marques de couture et même de se peindre les ongles? Pourquoi pas, est votre réponse. Dans ce défilé Chanel, J Balvin portait une veste pour femme, créant un précédent à la mode reggaeton qui s’habillait pour la première fois de manière très similaire aux représentants du rap et du hip hop aux États-Unis, pour l’instant mettre en évidence une certaine féminité dans les vêtements, les couleurs et le soin de leur apparence qui est toujours représentative du reggaeton et de l’identité urbaine.

Le Reggaetón et J Balvin dominent le marché de la musique depuis quelques années maintenant, et cela ne sera pas si différent en 2020 ou dans les années à venir. Beaucoup pensent, sans réfuter leur opinion, que c’est une mode, mais l’impact culturel nous fait croire que c’est plus grand et que le reggaeton devra évoluer jusqu’à ajuster à un pourcentage plus élevé, ce que le public a besoin ou veut entendre d’un genre qui va durer encore un peu.

Dans une chronique de Rolling Stone écrite fin 2018, l’auteur se demande ce que l’industrie de la musique aux États-Unis devrait faire avant la présence imminente de la musique latine sur le marché mondial, et pas seulement des artistes reggaeton, mais aussi des groupes et des personnages comme Rosalía dont la production musicale est en espagnol … et Votre réponse est décourageante pour ceux qui croient que c’est précisément une mode.

Y aura-t-il de la place pour d’autres styles et genres, pour d’autres noms aux idées innovantes? Le public continuera-t-il à écouter de la musique en espagnol au-delà du genre urbain et de ses collaborateurs? La “monoculturalité” qui pourrait entraîner la domination du genre urbain au Mexique, aux États-Unis et dans le monde, pourrait être dangereuse pour la production, mais aussi pour le public habitué à ne pas penser à la musique, à ne pas l’exiger, mais simplement à danser et à la ressentir. Mais est-ce que tout est mauvais maintenant?

J Balvin n’est la réponse à aucune de ces questions, mais peut-être la ou les questions que nous pouvons nous poserÀ l’avenir, si cela continue d’avancer aux sauts et aux limites qui ont été. Alors que le public demande plus de musique (et seulement si cela semble juste), nous devons profiter du règne de la langue espagnole, et le règne de un sujet qui a sincère avec son public (Podcast «Made in Medellín») sur l’anxiété et la dépression; qui a a défendu les racines historiques de sa Colombie natale, Quoi a redéfini la mode et la superficialité de la masculinité, et qui a mis l’accent international sur ce que les Latinos ont toujours pu faire: tout ce qui a un rythme.

Maintenant J Balvin prépare un nouveau matériel d’étude qui portera le nom de Les couleurs, Qui ont sorti trois singles intitulés “White”, “Purple” et le dernier à être sorti, “Red”.