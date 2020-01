Le pianiste de jazz Feted Joey Alexander sort son premier album Verve ‘WARNA’

Joey Alexander, pianiste de jazz nominé aux Grammy Awards premier album du label majeur WARNA est sorti aujourd’hui (31) sur Verve Records. Le titre se traduit par «couleur» à partir de la langue bahasa native du musicien fêté, et vous pouvez regarder la vidéo de la piste principale, titre ici:

WARNA présente une collection de musique originale réfléchissante et émouvante d’Alexandre, et la vidéo montre sa confiance croissante en tant que musicien et chef d’orchestre. Il capture la joie de faire de la musique qu’il partage avec ses collègues membres du trio, le bassiste Larry Grenadier et le batteur Kendrick Scott. Le clip live a été tourné en juin 2019 aux studios Sear Sound à New York.

Le nouvel album arrivera dans le sillage de quatre sorties de Motéma Music qui ont valu à Alexander pas moins de trois nominations aux Grammy ainsi que des victoires de critiques et de lecteurs dans DownBeat et JazzTimes. Luisito Quintero et la flûtiste Anne Drummond rejoignent également le trio de pianos de base sur plusieurs titres de WARNA.

La performance d’Alexander au Tiny Desk de NPR a été saluée par le média comme «un ensemble qui se classe parmi les meilleurs spectacles de jazz de l’année au Tiny Desk. Il a également été présenté dans une interview de 60 minutes et dans une apparition d’aujourd’hui.

Le pianiste vient d’annoncer une série de dates de tournées en Amérique du Nord, notamment des spectacles à Washington, New York, San Francisco et Boston, MA. En juillet, il jouera de grandes dates internationales au festival de jazz Umbria en Italie au Teatro Morlacchi et au festival de jazz de la mer du Nord aux Pays-Bas.

Alexander a fait une arrivée spectaculaire sur la scène jazz new-yorkaise au printemps 2014, lors du gala annuel de collecte de fonds de Jazz at Lincoln Centre. À un public contenant certains des élites des bienfaiteurs des arts de Manhattan, il a captivé le public avec sa interprétation lyrique de «Round Midnight», provoquant une ovation debout.

Le printemps suivant, le New York Times enthousiasmait: «Pour un pianiste de jazz, la maîtrise implique une étendue stupéfiante de connaissances sur l’harmonie, le rythme et l’orchestration, le tout convergeant en une synthèse éloquente. Joey Alexander a une bonne idée de cela. »Deux des quatre albums précédents d’Alexander sont arrivés en tête du palmarès Billboard Jazz Albums.

WARNA peut être acheté ici.