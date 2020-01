Le pique-nique qui sera musicalisé par Pat Benatar et Fobia

Heureusement pour tous les mélomanes, l’offre de festivals dans le pays se développe de manière excessive. Surtout au CDMX, de nombreux organisateurs parient pour offrir à tous les participants de nouvelles expériences au-delà de voir leurs groupes préférés. Combinant le meilleur de la musique et de la gastronomie au milieu d’un énorme pique-nique, Remind GNP est né, un nouveau concept qui changera sans aucun doute notre façon de voir un festival.

Remind GNP est présenté comme l’une des nouvelles tendances pour les festivals, car il a une affiche très intéressante et inhabituelle qui sera sûrement un coup à la nostalgie, dirigée par le légendaire Pat Benatar près de Neil Giraldo –Un puissant combo de rock classique qui nous mettra sans aucun doute à la guitare aérienne avec des classiques tels que “Heartbreaker”, “Love Is A Battlefield” et bien d’autres–, le chanteur et auteur-compositeur primé aux Oscars, Christopher Cross ainsi que l’un des favoris de la maison, Phobia, qui jouera sûrement le meilleur de toute sa discographie.

Le rendez-vous pour vivre ce nouveau festival est le 7 mars dans l’immense et magnifique parc du Bicentenaire de Mexico, et ici nous vous laissons la liste des prix par phases afin que vous puissiez mettre des truites et les acheter avant qu’elles ne volent:

Général

Phase 1 – 1500 pesos

Phase 2 – 1600 pesos

Phase 3 – 1 900 pesos

Citibanamex Plus

Phase 1 – 2 400 pesos

Phase 2 – 2 700 pesos

Phase 3 – 3000 pesos

La prévente de la première édition du Remind GNP aura lieu les 15 et 16 janvier aux guichets du parc Bicentennial et via le système Ticketmaster. La vengeance générale commencera le 17 janvier, afin qu’ils mettent les piles et achètent leurs billets pour ce festival qui promet de changer la façon dont nous vivons ces événements.