Le piratage de la musique a augmenté depuis les blocages du coronavirus, les premières données montrent

Les données préliminaires suggèrent que le piratage des médias numériques a augmenté depuis le début national de la crise du coronavirus (COVID-19) – et la mise en œuvre des ordonnances de séjour à domicile et des lignes directrices sur les distanciations sociales.

La société de suivi et d’analyse du piratage des médias Muso a mis en évidence cette tendance troublante dans une étude récente, dont les données ont été partagées avec Digital Music News ce matin.

Les Américains ont visité des sites / applications de piratage plus d’un milliard de fois en mars, selon cette étude; ce chiffre était le plus grand de tous les pays du monde. La Russie est arrivée en deuxième position, en termes de visites de piratage en mars, avec environ 727 millions, tandis que l’Inde et ses plus de 581 millions de visites de piratage ont obtenu la troisième place de la liste. On ne sait pas combien de ces visites concernaient spécifiquement le piratage musical.

Cependant, l’enquête de Muso indique que l’industrie cinématographique est particulièrement touchée par le piratage.

Aux États-Unis, le nombre total de visites de piratage de films, y compris le streaming et le torrent, a augmenté de plus de 30% jusqu’au 20 mars, par rapport à la même période en février. Les visites quotidiennes moyennes de piratage de films ont connu une augmentation de près d’un quart, au cours de la période mentionnée en mars.

De plus, le piratage total des logiciels aux États-Unis a bondi de près de 25%, en raison d’une augmentation de près de 17% des visites quotidiennes moyennes de piratage.

S’adressant à l’énorme hausse du piratage numérique que son entreprise a découverte, le PDG de Muso, Andy Chatterley, a déclaré: «Le piratage ou les tendances de consommation sans licence sont étroitement liés au contenu payant ou sous licence. Ainsi, tout comme Netflix a enregistré d’importants gains d’abonnés, nous avons constaté une augmentation significative des visites sur les sites de piratage de films. »

La semaine dernière, Digital Music News a été le premier à signaler que Netflix avait obtenu près de 16 millions de nouveaux abonnés au cours du premier trimestre de 2020, soit plus du double des 7,2 millions d’utilisateurs qu’il avait prévu d’ajouter.

De manière générale, les chiffres de la musique en streaming ont diminué au milieu de la pandémie de coronavirus, et le nombre de vidéos en streaming a considérablement augmenté (y compris un bond de 100% dans la population très convoité 25-54).

Sans la possibilité de se produire en direct, et compte tenu de la baisse des revenus du streaming, peu d’artistes se tournent vers des plateformes basées sur des abonnements comme Patreon et des marchés basés sur des concerts comme AirGigs pour gagner de l’argent.