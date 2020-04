Le plancher de Nightwish Jansen est «surpris» par la mauvaise préparation des gouvernements à l’éclosion de Covid 19

Dans une nouvelle interview avec Heavy australien, NIGHTWISH frontwoman Floor Jansen a été demandé si le groupe envisageait de repousser la date de sortie de son nouvel album, “Humain.: II: Nature.”, en raison de la crise des coronavirus qui balaie le globe. Elle a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “Nous avons déjà fait toute la promotion que vous pouvez faire physiquement – tout le travail a été fait. Lorsque nous avons pris la décision [to keep the original release date], les blocages ne se produisaient pas encore vraiment; nous ne savions pas que ça allait aller si loin. Mais je suis toujours satisfait de notre décision, car je pense que nous faisons plaisir à beaucoup de gens qui ont maintenant beaucoup de temps pour écouter l’album. C’est triste de ne pas pouvoir le jouer en direct, mais au moins les gens peuvent en profiter maintenant. Et je suis vraiment content pour ça. “

Jansen a poursuivi en disant que la pandémie de COVID-1, à sa base, est un problème de surpopulation, les humains étant de plus en plus en contact avec des agents pathogènes d’animaux sauvages contre lesquels nous n’avons aucune défense biologique.

“Si vous y pensez, aussi cruel et horrible soit-il, nous vivons dans un biotope surpeuplé”, a-t-elle expliqué. «Dans chaque région, s’il y a trop de kangourous en Australie, ils mangent trop de récoltes, ils ne laissent pas assez de nourriture pour les autres espèces, et cela entraîne toutes sortes de problèmes. Et avec les lapins, par exemple, quand il y a trop de lapins dans une zone, ils sont généralement tués par une sorte de maladie qui prend naturellement [them] en dehors. Et c’est une chose horrible à penser, mais c’est ce qui se passe. Et donc nous aurions peut-être oublié que nous faisons tellement partie du monde naturel que cela peut nous emmener [out] aussi. Et puis nous sommes si proches les uns des autres, ça se propage comme – ça se propage comme une maladie. La seule chose qui m’étonne vraiment, c’est la mauvaise préparation des gouvernements du monde entier à une épidémie de virus ou de maladie qui a soudainement causé cela. “

Sol également parlé de la façon dont les thèmes lyriques couverts sur “Humain.: II: Nature.”, se rapportent à la crise actuelle. Elle a dit: “‘Humain. : II: Nature. ‘, l’album, puise dans l’amour de la vie et dans l’amour de la nature et des choses positives de nous les humains. Parce que maintenant, vous pouvez dire: «Oui, nous avons détruit la planète» et «Nous ne savons pas comment prendre soin de nous». Vous avez tout ce malheur à penser partout. Ce n’est pas vraiment productif non plus. Nous avons fait de grandes choses, mais nous pouvons également dire qu’il existe probablement de meilleures façons de prendre soin de la planète dans laquelle nous vivons. Et j’espère que toute cette situation incitera les gens à améliorer leurs façons de faire, essentiellement. “

“Humain.: II: Nature.” a été libéré le 10 avril via Explosion nucléaire. Le suivi tant attendu des années 2015 “Formes infinies les plus belles” est un double album contenant neuf pistes sur le CD principal et une longue piste, divisée en huit chapitres, sur CD 2.

“Humain.: II: Nature.” a été enregistré d’août à octobre 2019 à Röskö site de camp, Petrax Studios et Troykington château, ainsi que Finnvox Studios, par Tero Kinnunen, Mikko Karmila et Troy Donockley. Le mixage a été fait par Mikko Karmila à Finnvox, avec NIGHTWISH claviériste et compositeur principal Tuomas Holopainen et Tero Kinnunen. Le mastering a été réalisé par Mika Jussila à Finnvox.

NIGHTWISHLe nouvel album du groupe marque le deuxième long métrage du groupe avec Jansen, qui tourne avec le groupe depuis 2012.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).