Le podcast «The Hang» de Gregory Porter nominé pour le prix ARIAS 2020

Dans la foulée de la sortie hier (16) de son nouveau single «Revival» et l’annonce de son sixième album All Rise, le film de Gregory Porter série podcast The Hang a été nominé Meilleur nouveau spectacle aux Audio & Radio Industry Awards (ARIAS) 2020.

La star gagnante d’un Grammy a lancé la série en août dernier, dans une course de dix semaines qui l’a amené à discuter avec des collègues notables tels qu’Annie Lennox, Kamasi Washington, Charlotte Gainsbourg, Jeff Goldblum, Don Was et le gagnant de BBC Sound of 2020 Celeste. Le spectacle et le style de présentation chaleureux de Porter ont été un succès immédiat auprès des fans et des médias.

“Les sonorités dulcet du jazzman acclamé sont tout aussi convaincantes lorsqu’il parle que lorsqu’il chante”, écrit The Guardian. La critique dans The Observer était tout aussi enthousiaste: “Le chanteur de jazz suprêmement affable Gregory Porter traîner et se détendre avec un invité aux vues similaires avec des résultats souvent surprenants … des choses fascinantes”, a déclaré le journal national du dimanche, tandis que The Times a ajouté: ” Nous avons besoin de beaucoup plus de porteurs. »

L’ARIAS 2020 aura lieu au London Palladium le mercredi 4 mars et sera accueilli par Greg James de Radio 1, qui est lui-même parmi les autres candidats de Porter dans la catégorie Best New Show. Les prix, qui ont été décrits comme les Oscars de la radio et de l’audio britanniques, récompensent les présentateurs, les podcasts et les stations de radio. Les catégories englobent un large éventail de genres, de talents et de produits de la radio de service public, de la radio commerciale, des podcasteurs, de la radio communautaire, de la radio étudiante, de la production indépendante, des livres audio et au-delà.

Les nominés pour le meilleur nouveau spectacle à l’ARIAS 2020 sont:

Politix & Chill, BBC Sussex

Radio 1 Petit déjeuner avec Greg James, BBC Radio 1

The Hang avec Gregory Porter, Cup and Nuzzle

Le prochain épisode, BBC Sounds

Au fil des décennies, Absolute Radio

Aujourd’hui en bref, The Guardian

Écoutez le meilleur de Gregory Porter sur Apple Music et Spotify.