Le pouvoir au peuple: la déclaration révolutionnaire de John Lennon

John Lennon’s Le quatrième single du Plastic Ono Band ‘Power To The People’ était un appel à l’action, qui a ses racines dans la politique radicale des années 1960 et son titre est l’une de ces expressions qui fait partie de la pensée culturelle de la fin du XXe siècle.

Sorti le 12 mars 1971, les origines de «Power To The People» proviennent d’une phrase qui a été utilisée comme une forme de rébellion contre ce que les citoyens américains percevaient comme l’oppression de The Establishment. Les Black Panthers ont utilisé le slogan «Tout pouvoir au peuple» pour protester contre la domination riche et dominante de la société, tandis que des étudiants pro-démocratie l’ont utilisé pour protester contre la campagne militaire américaine en Vietnam.

Après que John et Yoko soient rentrés du Royaume-Uni du Japon en janvier 1971, ils ont accordé une interview aux militants politiques Tariq Ali et Robin Blackburn du journal marxiste Red Mole. Presque immédiatement, John a commencé à écrire une chanson inspirée de l’interview et le lendemain a commencé à travailler sur la chanson aux Ascot Sound Studios. Selon John, «j’ai écrit« Power to the People »de la même manière que j’ai écrit« Give Peace a Chance », comme quelque chose que les gens pouvaient chanter. Je fais des singles comme des feuilles de calcul. C’était un autre quickie, fait à Ascot. »

‘Power To The People’ s’est achevé entre le 11 et le 16 février aux studios Abbey Road, lors d’un premier travail sur l’album qui est devenu, Imagine, avec un groupe composé de Klaus Voormann à la basse, Billy Preston, piano et claviers, Bobby Keys au saxophone et parce que Ringo était en vacances, Derek et les dominos’Jim Gordon est intervenu pour jouer de la batterie; parmi les choristes étaient Yoko et Rosetta Hightower.

Initialement prévu pour une sortie le 5 mars 1971 au Royaume-Uni, il a été retardé d’une semaine après que EMI se soit opposé à certaines des paroles de “Open Your Box” de Yoko Ono qui se trouvait sur la face b. Plutôt que de la réenregistrer, la chanson a été remixée avec un fort écho pour couvrir ce que la maison de disques considérait comme les paroles offensantes. Il est entré dans le graphique britannique le 20 mars et a finalement fait le n ° 7.

En Amérique, le disque, avec une chanson différente de Yoko, «Touch Me», est sorti le 22 mars et il a fait le Hot 100 le 3 avril et est monté au n ° 11 peu de temps après.

