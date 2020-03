Le premier album de Kk’s Priest ‘Sonne incroyable,’ dit Tim ‘Ripper’ Owens

Tim “Ripper” Owens dit qu’il a terminé l’enregistrement de la voix pour le premier album de KK’S PRIEST, sa nouvelle collaboration avec la fondation JUDAS PRIEST guitariste K.K. Downing et ex-PRÊTRE le batteur Les Binks. Le groupe, qui rend hommage à Downingle passé, est complété par un guitariste UN J. Moulins (HOSTILE) et bassiste Tony Newton (VOODOO SIX).

Lors d’une apparition dans l’épisode de mercredi (11 mars) de SiriusXMc’est “Nation du Tronc”, Owens déclaré sur l’état d’avancement des sessions d’enregistrement KK’S PRIEST LP: “Ça va très bien. J’ai posté des photos de moi avec K.K. dans le studio. J’ai fini ma voix. Cela semble incroyable. Ça va être un très bon disque. De toute évidence, nous ne pouvons pas en parler trop en ce moment, mais c’est vraiment bien. Nous passons un très bon moment.

“Je suis excité”, a-t-il poursuivi. “Le chant est super. C’est beaucoup de trucs aigus, beaucoup de trucs agressifs et beaucoup de métal au son classique. Donc ça va être génial.”

Selon Owens, Downing se concentre sur la création d’un album tueur avant de sortir et de jouer le matériel en direct. “Il est plus excité à l’idée de sortir ce disque qu’il ne le fait même en tournée”, Tim m’a dit. “Il est excité à l’idée de jouer ces chansons en direct. Chaque fois que nous parlons en studio, quand je fais quelque chose, il me dit:” La foule va adorer ça. ” Voilà sa mentalité.

“Nous ne visons pas la médiocrité; nous visons le sommet”, Owens ajoutée. “La plus grande chose a été d’obtenir ce record [done]. “

Tim a continué en disant que KK’S PRIEST ne fixera aucune date avant la sortie de l’album du groupe. “Aucune émission ne se produira sans sortir ce disque”, a-t-il expliqué.

KK’S PRIESTLe premier LP de Explorer1 Music Group. Le groupe jouera également des spectacles sélectionnés plus tard cette année pour marquer le 50e anniversaire de PRÊTRE et Downingcarrière de membre fondateur. KK’S PRIESTLa setlist de PRÊTRE classiques et nouvelles chansons.

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 et a enregistré deux albums studio avec le groupe – 1997 “Jugulator” et 2001 “Démolition” – avant PRÊTRE réuni avec Rob Halford en 2003.

Downing la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu des revendications de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité de la performance. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

Downing, Binks et Owens effectué un ensemble complet de PRÊTRE classiques avec MEGADETH bassiste David Ellefson en novembre à Wolverhampton, Royaume-Uni. Les rejoindre sur la deuxième guitare était Moulins de HOSTILE, le groupe de metal britannique dont les deux albums, “Eve Of Destruction” et “Le nouveau désordre mondial”, ont tous deux été produits par Downing.

Binks joué de la batterie sur PRÊTREc’est “Classe tachée”, “Enfer courbé pour le cuir” (publié en tant que “Machine à tuer” au Royaume-Uni) et “Déchaîné à l’Est” albums.

Downing a déclaré à propos de son nouveau groupe: “Aller de l’avant avec KK’S PRIEST était non seulement inévitable, mais essentiel pour moi d’effectuer et de livrer tout ce qui est attendu de moi et KK’S PRIEST” Downing dit dans un communiqué. “En raison de la demande massive et du soutien écrasant des fans du monde entier, je pense que c’est ma place, et un ensemble combinant les vraies chansons classiques et le son de PRÊTRE, ainsi que de superbes morceaux de métal nouvellement forgés, c’est ce que les fans peuvent attendre quand KK’S PRIEST prend des étapes. ”



