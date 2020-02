Le premier chapitre de sa série documentaire est publié

Quel personnage de l’histoire de la musique a eu autant d’influence sur son genre que Bob Marley avec le reggae? Dans le cadre des célébrations Marley75, une célébration de ce qui serait le 75e anniversaire de la légende, Ils nous ont juste donné deux cadeaux incroyables comme si notre anniversaire était le nôtre: le premier chapitre de la nouvelle série documentaire Bob Marley: Legacy, et le nouvel EP Iron Lion Zion.

Dans Bob Marley: Legacy, la famille et les amis de Marley parlent de la légende du reggae et nous montrent quelques extraits de sa célèbre philosophie de la vie. Cette vidéo est le premier épisode d’une série de 12 parties au total qui sortira sur YouTube dans les prochains mois. L’épisode, avec près de 20 minutes pleines de philosophie rastafari, montre la maison de Marley en Jamaïque et l’influence qu’elle a eu sur l’île. Sa famille, Ziggy, Julian, Skip, Rohan et d’autres, apparaissent dans une conversation avec des amis et des musiciens, y compris Buju Banton et Lloyd “Bread” McDonald, dans lesquels ils parlent de l’art de Marley et de l’influence que la marijuana avait sur lui .

L’Iron Lion Zion EP est également arrivé contenant des mixes «Iron Zion Lion», dont deux versions de doublage. Pour clore l’album, se termine par “Smile Jamaica”, une chanson de 1976. Ces nouveaux matériaux sont les derniers versements de Marley75. Pour cette célébration, la famille de Marley, Universal Music E. et Ismand Records se sont réunis pour célébrer la grande toute l’année. Ces derniers jours, ils ont sorti une nouvelle vidéo pour “Redemption Song” des années 80.

Les enfants de Marley Ziggy et Stephen célèbreront également leur père jouant lors des événements en direct de Marley75. Ces concerts auront lieu au BeachLife Festival en Californie, au Colorado Amphitheatre, en Virginie et à New York entre mai et août.