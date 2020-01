Le premier disque Blue Note est sorti: ‘Melancholy Blues’

Cinq jours après le concert de John Hammond «From Spirituals To Swing» du 23 décembre 1938 au Carnegie Hall, «un club pas comme les autres – selon le propriétaire Barney Josephson – a ouvert ses portes au 2 Sheridan Square au centre-ville de New York. Le club était Café Society, et c’était vraiment pas comme les autres en ce qu’il n’y avait pas de barre de couleur; les noirs et les blancs étaient les bienvenus et traités comme des égaux. La salutation à la porte était: «Bienvenue à la société Café, le mauvais endroit pour les bonnes personnes.»

Presque immédiatement, Josephson a réservé Albert Ammons et Meade Lux Lewis pour jouer au Café Society. Juste après, Alfred Lion est allé au club dans le seul but de faire enregistrer les deux pianistes pour sa nouvelle maison de disques, encore inconnue. Après leur première surprise, les pianistes n’avaient qu’une question simple: seraient-ils payés? Bien sûr, il les paierait et les paierait bien. L’accord a été scellé.

Lion était certainement excité: il aimait le boogie-woogie et le piano blues que les deux hommes jouaient, et il n’était pas seul. Boogie-woogie était à la mode. Généralement, la forme est un blues à douze mesures avec un motif de basse cohérent joué avec la main gauche, tandis que la droite porte la mélodie. Plus important encore, le rythme rend impossible de ne pas taper du pied et c’est à peu près aussi contagieux que la musique de piano peut l’être. Du jazz au rock and roll – et tout le reste – la musique populaire a été influencée par le boogie-woogie.

Le mérite de la première utilisation du terme revient au pianiste de blues Pine Top Smith de Troy, en Alabama. Après avoir déménagé à Chicago, Pine Top a vécu dans le même immeuble que Meade Lux Lewis et Albert Ammons. En décembre 1928, il enregistre «Pine Top’s Boogie-Woogie», mais trois mois plus tard seulement, alors qu’il joue dans une boîte de nuit de Chicago, il est frappé à la poitrine par une balle perdue et tué, à l’âge de vingt-cinq ans.

Lewis a enregistré «Honky Tonk Train Blues» pour Paramount Records à la fin de 1927. La pièce est très similaire à «Pine Top’s Boggie Woogie», mais Lewis l’a fait sienne, la jouant au Carnegie Hall et la réenregistrant pour Blue Note en 1940. Bien que les deux pianistes aient joué régulièrement à Chicago, ce n’est qu’en 1936 qu’Ammons a coupé deux morceaux pour Decca: l’un d’eux, «Nagasaki», est plus du jazz chaud que du boogie-woogie.

Pour enregistrer Ammons et Lewis, Lion a réservé du temps de studio pour le 6 janvier 1939 à un endroit qui aurait été la station de radio WMGM dans le West Side de Manhattan. Outre les pianistes et l’ingénieur, il semble probable que Lion était la seule autre personne présente. Ayant apporté du whisky pour lubrifier les doigts des pianistes, Lion, dans son rôle de “ producteur ”, semble avoir peu fait sauf suggérer à Ammons de laisser de côté la section de valse du milieu sur “ Boogie Woogie Stomp ” (qu’il avait tendance à jouer après le point culminant de la mi-mélodie à la Café Society) et continuez l’excitation des «trucs chauds».

Les deux pianistes ont terminé dix-neuf prises cette nuit-là. À la fin de la session et Lion avait payé leurs frais, il n’avait pas assez d’argent pour couvrir le temps du studio. L’entrepreneur potentiel est reparti les mains vides, revenant quelques semaines plus tard pour payer les maîtres. En écoutant les disques dans son appartement, il était convaincu que cette musique méritait d’être plus largement écoutée. Selon Lion, «j’ai décidé de faire quelques pressages et de me lancer dans le monde de la musique».

Sur ce fatidique 3 mars 1939, c’était la date de sortie des deux premiers enregistrements Blue Note. Sur Blue Note 1, il y avait deux airs de blues lents, «Melancholy» et «Solitude», qui étaient les prises 11 et 12 interprétées par Lewis. Blue Note 2 se composait de deux numéros d’Ammons avec un tempo plus rapide, «Boogie Woogie Stomp» et «Boogie Woogie Blues». Sans véritable distribution en place, Lion a offert ces disques par correspondance à 1,50 $ chacun, soit le double du prix de détail standard pour un disque de dix pouces. Lion n’a pressé que vingt-cinq de chaque disque, ce qui n’est guère un calendrier de sortie ambitieux.

Des années plus tard, Alfred Lion se souvenait de l’énorme défi auquel Blue Note était confronté: «Il n’y avait rien en ’39. Non [music trade] des livres où vous pouvez vérifier des choses. Rien. Vous deviez faire preuve d’esprit. »Grâce à son amitié avec Milt Gabler, Lion a persuadé Commodore Music Shop de vendre les disques de Blue Note. H. Royer Smith sur Walnut Street Philadelphie, commerçant depuis 1907 et l’un des plus anciens magasins de disques d’Amérique, a également accepté de les prendre, tout comme David Dean Smith à New Haven, Connecticut.

Deux sorties ne font pas de label, et cinq semaines après la sortie de leurs deux premiers disques, Lion était de retour en studio pour la deuxième session de Blue Note. Celui-ci était une affaire à part entière, dirigée par le trompettiste Frankie Newton et le tromboniste J. C. Higginbotham. Albert Ammons jouait du piano, de la guitare Teddy Bunn, Johnny Williams était à la basse et ‘Big Sid’, Sidney Catlett, jouait de la batterie. Après que chacun ait joué un numéro individuel, les joueurs de cuivres ont uni leurs forces pour trois autres mélodies – le tout dans un style blues ou swing très traditionnel.

Deux de ces côtés sont devenus Blue Note 3, avec les musiciens présentés comme le Port of Harlem Jazzmen – un nom imaginé par Margulis. Le même groupe était de retour en studio le 8 juin, même si cette fois Meade Lux Lewis jouait du piano. Sidney Bechet a composé le septuor, qui a coupé ‘Blues For Tommy’ puis a enregistré, sans Newton ni Higginbotham, une version de ‘Summertime’ de George Gershwin. Ce fut un moment charnière dans l’histoire de Blue Note.

