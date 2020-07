Le premier festival de musique socialement éloigné du Royaume-Uni est prévu pour août

Un promoteur d’événements en direct en Irlande du Nord prépare le premier festival de musique socialement éloigné du Royaume-Uni.

Les organisateurs du festival de Stendhal en Irlande du Nord dirigent l’initiative du festival de musique socialement distant, qui a été surnommé «débloqué».

Actuellement prévu sur deux week-ends et quatre jours au total – les 21 et 22 août ainsi que les 28 et 29 – Unlocked, comme le festival de Stendhal proprement dit, devrait se produire à Limavady, la ferme Ballymully Cottage Farm d’Irlande du Nord.

Les organisateurs espèrent accueillir en toute sécurité entre 500 et 1000 participants par jour à leur fonction de bénévolat, et de manière prévisible, des mesures complètes de distanciation sociale seront appliquées sur les 25 hectares du festival.

Certes, les hauts gradés de Stendhal ont l’intention de limiter strictement les emplacements de camping du festival à deux membres de la même fête, tandis que les bénévoles placeront les invités durant la nuit sous « examen constant » pour s’assurer qu’ils ne violent pas la règle.

Unlocked exigera également que ses détenteurs de laissez-passer effectuent des contrôles de température avant l’entrée, et les espaces dans tout le lieu (y compris probablement la zone d’audience, les lignes des fournisseurs, etc.) comporteront des marqueurs de distance pour encourager la distanciation sociale.

De plus, Unlocked prévoit d’interdire aux clients d’apporter leurs propres boissons alcoolisées car «la distance sociale en état d’ébriété est difficile». Néanmoins, les fans auront la possibilité d’acheter six à huit verres par jour auprès de vendeurs sur place, le total des boissons pour adultes de chaque participant étant régi et contrôlé par un «ticket d’indemnité journalière».

De plus, le festival en trois étapes n’admettra que des invités âgés de 21 ans ou plus en raison de la difficulté perçue associée à amener les enfants à suivre les directives de distanciation sociale.

Et dans un dernier témoignage de la profondeur de la volonté du Stendhal Festival de limiter la propagation du COVID-19 lors de leur événement, le personnel désinfectera les toilettes entre chaque utilisation, et les invités sont vivement encouragés à apporter leur propre papier toilette.

Le premier week-end de Unlocked mettra en vedette des artistes comme Ryan McMullan et Joshua Burnside, et les billets devraient être mis en vente demain, le 4 juillet.

En annonçant et en détaillant le festival de musique socialement éloigné, les organisateurs ont souligné que la réalisation de cette fonction dépend de l’approbation du gouvernement et d’une diminution continue de la prévalence du nouveau coronavirus. Les données et la politique actuelle semblent encourageantes à cet égard; le nombre de cas COVID-19 au Royaume-Uni a considérablement diminué depuis avril, et seulement 4 880 des 300 000 diagnostics du pays sont imputables à l’Irlande du Nord en particulier.

En conséquence, les responsables du gouvernement d’Irlande du Nord ont annulé bon nombre des mesures de verrouillage mises en œuvre au début de la pandémie en mars et avril – notamment en approuvant des «concerts en plein air sur une base restreinte» et en réduisant l’espace de distance sociale recommandé de deux mètres à un mètre ( environ 3,3 pieds) à la fin du mois dernier.

Plus que cela se développe.