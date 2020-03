Le premier survivant du coronavirus de l’industrie musicale décrit l’épreuve

Personne n’a dit que le coronavirus était une promenade dans le parc. Bien qu’il semble que le producteur de musique Grammy, Andrew Watt, soit le premier survivant de l’industrie musicale.

Le PDG d’Universal Music Group, Lucian Grainge, a été la première figure de l’industrie musicale à recevoir un diagnostic de COVID-19 – du moins publiquement. Mais alors que Grainge reçoit actuellement un traitement UCLA Medical Center, quelqu’un d’autre a déjà réussi à traverser l’enfer du coronavirus intact.

Ce serait Andrew Watt, un guitariste chevronné et producteur de musique gagnant d’un Grammy. Watt, qui a produit des chansons pour Cardi B, Post Malone, Ozzy Osbourne et d’autres noms à haute puissance, a publié les détails sur le coronavirus survivant dans un post Instagram ce matin. «Hier, on m’a donné des résultats positifs pour COVID-19», a déclaré Watt. “Je voulais tout vous raconter mon voyage pour arriver ici dans le but de faire prendre conscience de la gravité de ce qui se passe dans le monde.”

Alors, qu’est-ce que ça fait d’avoir le superflu de l’enfer? Selon Watt, «les frissons, les sueurs et les fièvres ne se sont pas arrêtés. J’ai commencé à devenir délirant, puis j’ai commencé à tousser. »

«Il y a douze jours, au petit matin du 6 mars, j’ai commencé à me sentir comme si j’étais heurté par un bus», a raconté Watt. «Je ne pouvais pas sortir de mon lit pendant des jours et j’ai commencé à faire de la fièvre. J’ai été vu par un médecin chez moi qui m’a dit que je suis positif pour la grippe régulière et qu’il n’y a aucun moyen que je puisse avoir COVID-19 car je n’ai pas quitté le pays et tout ce que je fais, c’est aller au studio et rentrer directement à la maison . J’ai dit à tous mes amis avec qui je travaillais et à mes proches que j’étais contaminé par la grippe et que je me mettais en quarantaine… aucun d’eux n’avait même reniflé. »

Comme si cela ne suffisait pas, Watt n’était pas sûr de savoir s’il avait effectivement contracté COVID-19 – et on lui a dit qu’il ne l’avait pas fait.

Dans un épisode qui en dit long sur les dysfonctionnements du «système» de soins de santé aux États-Unis, Watt a déclaré qu’il ne pouvait pas obtenir un test approprié – ou obtenir des résultats fiables. “Je me suis immédiatement précipité aux urgences et j’ai demandé à être testé pour le COVID-19 car cette” grippe “ne diminuait pas”, a poursuivi Watt. «J’ai été refusée pour le test en raison de la réglementation fédérale. J’ai supplié et supplié d’être évalué et j’ai finalement reçu une radiographie pulmonaire… dont les résultats étaient une pneumonie virale… mais quand même… Aucun test.

Il semble que le coup de poing pneumonie + COVID ait forcé Watt à porter un appareil respiratoire, bien que le producteur ait signalé qu’il se rétablit rapidement. «Je suis allongé dans un lit, en train de prendre Gatorade et d’utiliser une machine à oxygène pour soulager le plus possible mes poumons», a déclaré Watt.

C’est une bonne nouvelle pour ol ’Grainge, qui a sans aucun doute accès à des traitements et des soins de haut niveau. Watt a 29 ans, ce qui aide certainement, tandis que Grainge vient de fêter son 60e anniversaire le 29 février (en quelque sorte, notre invitation au shindig s’est perdue dans le courrier – blâmer le coronavirus).

Ailleurs, le couple de célébrités Tom Hanks et Rita Wilson sont également membres du club des survivants de COVID.

Mais le couple, qui a certainement quelques années sur Watt, semblait avoir une épreuve moins perfide. “Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures”, a déclaré Hanks, tout en notant que les deux sont récupérés et mis en quarantaine.

“Nous Hanks seront testés, observés et isolés aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront.”