Le Premium Dark Rum de Motörhead remporte un prix prestigieux

Spiritueux Motörhead a annoncé sa victoire au Gold Award à The Spirit Businessest prestigieux Rum & Cachaça Masters 2020, pour Motörhead Premium Dark Rum dans la catégorie “Rhum 7-12 ans”.

Sans compromis, emblématique et innovant – trois des valeurs au cœur d’un groupe de rock légendaire MOTÖRHEAD – s’étendent désormais au-delà de la scène avec leur gamme de spiritueux de haute qualité et uniques, le résultat d’une étroite collaboration avec le groupe.

“Nous travaillons très dur sur toutes nos boissons et sommes prêts à affronter n’importe qui – cela a toujours été le MOTÖRHEAD façon “, explique le batteur Mikkey Dee.

Publié à l’origine en novembre 2018, MOTÖRHEADLe rhum a déjà vendu plus de 100 000 bouteilles dans le monde et est actuellement disponible dans plus de 15 marchés à travers le monde.

Motörhead Premium Dark Rum est conçu avec une haute qualité et un goût à l’esprit; un produit de la meilleure sélection de rhums des Caraïbes, il a été élevé pendant huit ans en fûts d’ex-bourbon. Le résultat est un rhum lisse, brun foncé – corsé avec des notes de chocolat, d’arrack, de vanille et une finale épicée. Profitez-en comme Lemmy – en mélangeant un double shot avec du cola ou osez boire sur les rochers comme un rhum en sirotant.

le Spiritueux Motörhead la gamme comprend également Motörhead Vödka et le Whisky Motörhead Single Malt. Ils sont disponibles à l’achat auprès de Amazon, Masters Of Malt et L’échange de whisky.

