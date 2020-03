Le président de l’AFM, Ray Hair, appelle le Congrès à aider financièrement les artistes de concert

Ray Hair, le président international de la Fédération américaine des musiciens des États-Unis et du Canada (AFM), appelle le gouvernement américain à fournir des fonds de secours aux artistes de la gig-économie.

Dans une déclaration, le président Ray Hair a reconnu que les déclarations d’urgence aux États-Unis et au Canada ont considérablement entravé le potentiel de revenus des artistes et autres professionnels de l’industrie du divertissement. De plus, bien que Hair n’ait pas nié la gravité de la pandémie de coronavirus (COVID-19) ou contesté les mesures prises pour freiner la propagation de l’infection, il a souligné que les mesures «ont infligé des effets économiques désastreux aux artistes interprètes ou exécutants».

Hair a ensuite exhorté le Congrès, en coordination avec les gouvernements des États et les collectivités locales, à garder à l’esprit la situation économique des travailleurs des concerts pendant le processus de distribution de l’aide. La semaine dernière, le président Trump a déclaré l’état d’urgence en réponse à la pandémie de coronavirus, libérant ainsi quelque part dans le montant de 50 milliards de dollars à des fins de secours. Ces fonds s’ajoutent au projet de loi de dépenses de 8,3 milliards de dollars convenu par le Congrès et le président.

Ray Hair a conclu sa déclaration en rappelant que les membres du gouvernement “devraient accorder une attention particulière à ceux qui travaillent et se produisent dans l’industrie du divertissement” lorsqu’ils accordent des secours, car ils “supportent le plus les conséquences financières de ces fermetures”.

Aux États-Unis et au Canada, les limites de la taille des rassemblements publics compliquent de plus en plus la performance des artistes.

L’État de Californie a recommandé que les événements n’impliquent pas plus de 250 personnes, tout comme les fonctionnaires de l’Ontario.

Des directives similaires ont également émergé dans d’autres États et provinces; L’Ohio, par exemple, a interdit aux groupes de plus de 100 membres de se réunir en public. En outre, de nombreuses villes et États ont fermé des bars, des restaurants et d’autres établissements où se produisent souvent des artistes de concert.

Il convient également de noter que Live Nation et AEG Presents, deux des principaux promoteurs de concerts d’aujourd’hui, ont reporté indéfiniment chacun de leurs spectacles à venir – y compris Coachella et Stagecoach d’AEG, qui devraient maintenant avoir lieu en octobre.

L’AFM, le plus grand syndicat de musiciens au monde, compte environ 80 000 membres aux États-Unis et au Canada. Jusqu’à présent, les conversations préliminaires sur les fonds de déclaration d’urgence se sont principalement concentrées sur le test COVID-19, la prévention et les soins médicaux.