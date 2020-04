Le Prince ‘Grammy Salute’ sera rejoué ce week-end

L’hommage de la Recording Academy à Prince a obtenu des notes exceptionnelles lors de ses débuts mardi dernier. Et en conséquence, le programme, intitulé Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince, sera réémis sur CBS ce samedi.

Les fans auront l’occasion de profiter de l’événement spécial à 20 h à l’est et 17 h à l’ouest le soir du samedi 25 avril. CBS proprement dit, ainsi que le service de streaming à la demande de la chaîne, CBS All Access, présenteront à nouveau le programme de deux heures.

Près de 6,5 millions de fans ont écouté Let’s Go Crazy le mardi 21 avril, qui marquait le quatrième anniversaire du décès de Prince. (L’Academy Recording et les artistes impliqués ont filmé le spécial avant le début national de la crise des coronavirus.) Le grand musicien de tous les temps aurait eu 62 ans cette année.

Avec l’actrice Maya Rudolph en tant qu’animatrice (et montrant sa voix de chant solide, il convient de noter), un éventail de musiciens bien connus, des Foo Fighters à Coldplay de Chris Martin, a offert des paroles aimables et des performances d’hommage stellaires à Prince. Gagnants des Grammy Awards H.E.R. et Gary Clark Jr. ont joué “Let’s Go Crazy”, tandis que Earth, Wind & Fire a couvert “Adore”. Beck, pour sa part, a honoré Prince avec une interprétation de «Raspberry Beret».

Au moment d’écrire ces lignes, la Recording Academy n’avait publié qu’une partie des performances de Let’s Go Crazy sur son site Web (avec des clips complets censés arriver sur YouTube après la diffusion du samedi soir). Cependant, les fans peuvent actuellement regarder des interviews YouTube centrées sur Prince avec Dave Grohl, Earth, Wind, & Fire, Naomi Campbell (une amie de longue date de Prince’s) et bien d’autres.

En plus de se souvenir de Prince et de fournir aux fans des divertissements indispensables, la retransmission de Let’s Go Crazy apportera probablement un soutien financier supplémentaire au fonds de secours COVID-19 de la Recording Academy, qui vise à soutenir les artistes en difficulté.

Auparavant, la Recording Academy et son aile de bienfaisance, MusiCares, ont promis 1 million de dollars chacun au COVID-19 Relief Fund.