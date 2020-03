Le prisonnier: comment Herbie Hancock a trouvé la liberté musicale

“The Prisoner a reflété les débuts de mes nouvelles directions musicales”, se souvient Herbie Hancock dans ses mémoires de 2014, Possibilités. «C’était un album conceptuel axé sur la lutte pour les droits civils.»

Le pianiste né à Chicago, qui venait de quitter Miles Davis‘Quintette révolutionnaire quand il a enregistré The Prisoner, n’avait pas fait d’album sur le thème politique auparavant, mais l’assassinat choquant du célèbre leader des droits civiques Martin Luther King jr, en 1968, l’a inspiré à faire un album qui a cristallisé ses pensées sur l’incident ainsi que l’expression de ses sentiments pour sa patrie troublée et son sens de l’agitation et de la division profonde. En trois sessions, tenues à Van Gelder Studio les 18, 21 et 23 avril 1969, Hancock enregistre ces idées et, ce faisant, se lance dans une nouvelle voie créative.

Volées incendiaires de notes

Sur le plan stylistique, The Prisoner a partagé des similitudes sonores avec Speak Like A Child de 1968, sur lequel Hancock a expérimenté les riches textures d’une ligne de front à trois cornes. Sur cet album, il a utilisé une combinaison de flûte alto, bugle et trombone basse. C’était une configuration inhabituelle de sons mais imprégné le disque de couleurs tonales vibrantes. Enhardi à expérimenter davantage, Hancock élargit sa palette sur The Prisoner en écrivant de la musique pour une combinaison de six cuivres et d’instruments à vent. La section de cor était composée de Johnny Coles (bugle), Joe Henderson (alternant entre flûte alto et sax ténor), le tromboniste Garnett Brown, le flûtiste Hubert Laws et le clarinettiste basse Jerome Richardson (qui a également doublé sur flûte).

La colle qui a tenu la musique ensemble, cependant, était une section rythmique comprenant le bassiste Buster Williams et le batteur Albert «Tootie» Heath, qui était le cadet du bassiste du Modern Jazz Quartet Percy Heath et du saxophoniste ténor Jimmy Heath.

L’ouvreur du prisonnier, «I Have A Dream», tire son titre du discours emblématique de Martin Luther King prononcé au Lincoln Memorial de Washington, DC en 1963. Avec son flux et reflux rythmique et sa sensation de couvaison, il est d’humeur similaire à «Maiden Voyage» de Hancock ‘piste de cinq ans plus tôt. Les cuivres et les bois se mélangent avec élégance pour énoncer le thème principal doucement serpentant sur le sillon frémissant de Williams et Heath. Les solos viennent de Hancock, Johnny Coles et du magistral Joe Henderson, dont les lignes de sax ténor enthousiasmantes confèrent à la pièce une dimension d’un autre monde.

À la hauteur de son titre, “The Prisoner” est une pièce post-bop fébrile et plus urgente qui est presque filmique dans sa conception alors qu’elle passe d’humeur à humeur. Après une brève introduction, Albert Heath livre un court solo de batterie explosif qui réplique dans le reste de l’ensemble. Au-dessus de la basse rapide de Williams, Henderson souffle des volées incendiaires de notes.

Viscérale et éthérée

‘Firewater’ est le seul morceau de The Prisoner non écrit par Hancock. Même si son compositeur est Buster Williams, la mélodie – qui est suprêmement élégante et comporte des cors en couches et des bois sur une rainure légèrement oscillante – correspond au reste du matériel de l’album. Parmi les solistes, Joe Henderson est à son meilleur, produisant un éventail de sons qui sont tour à tour viscéraux et éthérés.

“He Who Lives In Fear” est un autre portrait musical de Martin Luther King, mais a commencé sa vie comme une courte pièce conçue pour un projet plus frivole: un jingle publicitaire. “J’avais été embauché pour écrire de la musique pour une publicité télévisée pour les cigarettes Silva Thins”, se souvient Hancock dans son autobiographie. “L’agence de publicité voulait de la musique cool, à la manière de Miles Davis, alors j’ai écrit quelques mesures et l’ai enregistrée avec six cors et une section rythmique.” Bien que les costumes de Madison Avenue aient rejeté la musique, Hancock ne pouvait pas laisser sa pièce se perdre. «J’ai vraiment aimé le son de ce jingle – il était intrigant et mystérieux – j’ai donc décidé de le réutiliser comme une chanson. J’ai changé les harmonies, le titre et le ton, et j’ai créé “He Who Lives In Fear”. ” Il y a une qualité désolée et douloureuse sur la piste, dont les harmonies de cuivres et de bois entrelacées de Gil Evans créent un air de suspense alors qu’elles flottent au-dessus d’un sous-courant rythmique.

Les parties en laiton et en bois sont magnifiquement mélangées sur le morceau de clôture optimiste et optimiste de The Prisoner, “Promise Of The Sun”, une élégante composition de Hancock qui a montré son habileté à écrire pour de plus grands ensembles. Après l’énoncé du thème d’ouverture, Williams pilote la chanson avec sa contrebasse, ancrant le morceau pendant que Hancock se lance dans un voyage d’improvisation exploratoire.

“J’ai pu me rapprocher du vrai moi”

Le prisonnier est sans doute le plus ignoré de Hancock Note bleue albums, peut-être parce qu’il l’a trouvé à un moment transitoire de sa carrière. Le pianiste lui-même, cependant, l’a perçu comme un jalon critique dans son évolution en tant que musicien. À l’époque, il considérait l’album comme sa déclaration musicale la plus authentiquement personnelle: “J’ai pu me rapprocher du vrai moi avec cet album que sur n’importe quel précédent”, a-t-il déclaré à Herb Wong, écrivain de The Prisoner’s sleevenotes.

En se souvenant de nombreuses années plus tard, en 2014, Hancock a écrit: «Le prisonnier ne s’est pas très bien vendu, mais c’est un disque qui me tient à cœur, car c’était le premier que j’ai fait après avoir quitté Miles et ma première étape vers une nouvelle , style de jeu plus libre. “

En libérant The Prisoner, Blue Note Records a permis la première étape de la demande de liberté musicale de Hancock. Malgré cela, c’était le dernier album enregistré par le pianiste pour le label; à la fin de l’année, il avait sorti un nouvel album sur Warner Bros, où il a créé certaines des musiques les plus aventureuses de sa carrière avec son groupe Mwandishi. Mais ce n’est que lorsqu’il a rejoint Columbia en 1972 et a commencé à fusionner le jazz avec le funk que Hancock a obtenu l’acceptation générale dont il avait tant besoin. La curiosité qui l’a amené là-bas remonte cependant à The Prisoner, un album où Herbie Hancock a trouvé un sentiment de libération stimulant qui l’a incité à faire de la musique sans frontières.

