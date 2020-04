Le procès contre Universal Music au cours de l’incendie d’un entrepôt de 2008 est rejeté

Un juge fédéral a rejeté plusieurs poursuites emblématiques de musiciens contre Universal Music Group au sujet d’un incendie dans un entrepôt de 2008 qui a détruit des enregistrements archivés, rapporte le New York Times. L’action en justice a été déposée par Soundgarden, Steve Earle, Hole et les domaines de Tupac Shakur et Tom Petty l’année dernière en réponse à une enquête du Times sur l’incendie d’un entrepôt à Hollywood qui aurait détruit de nombreuses bandes magnétiques.

Après le dépôt de l’affaire, tous les plaignants ont abandonné le procès, à l’exception de l’ancienne épouse de Tom Petty, Jane Petty. Hole a abandonné en août “sur la base des assurances écrites d’UMM à l’avocat des demandeurs qu’aucun enregistrement maître de Hole n’a été perdu dans l’incendie.” Le domaine de Soundgarden et Tupac s’est retiré le mois dernier.

Aujourd’hui, le juge John A. Kronstadt a rejeté les réclamations de Jane Petty sans préjudice. Le juge a fait valoir que l’ancien label MCA de Petty (une filiale d’UMG) possédait les maîtres de Petty. Le juge a décidé que Jane Petty ne pouvait donc pas poursuivre.

Dans les dossiers légaux, les avocats d’UMG ont nommé 19 artistes spécifiques qui avaient archivé du matériel endommagé ou détruit dans l’incendie, décrivant où des copies de remplacement numériques spécifiques existaient. Les avocats d’Universal ont affirmé que les avocats des plaignants «confondaient de manière irresponsable les actifs perdus (des sûretés et des vidéos aux illustrations) avec les maîtres d’album originaux dans une tentative désespérée d’injecter de la substance dans leur dossier juridique sans mérite.» Universal a toujours contesté le rapport initial du Times.

Howard King, l’un des avocats représentant les plaignants, a répondu: «Universal a affirmé que 17 000 artistes avaient été touchés par l’incendie alors qu’ils poursuivaient en justice pour dommages et intérêts. Maintenant qu’ils font face à un procès de leurs artistes, ils affirment que seulement 19 artistes ont été touchés. Cet écart est inexplicable. »

.