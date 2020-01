Le procès de 15 millions de dollars de Yellowcard contre Juice WRLD redémarre en février

Le procès agressif pour violation du droit d’auteur de Yellowcard contre Juice WRLD, décédé l’année dernière, devrait reprendre le 4 février.

Le procès, qui prétend que le succès fracassant de Juice WRLD “Lucid Dreams” a copié “Holly Wood Died” de Yellowcard, a été déposé avant la mort choquante du rappeur. Après une brève pause, Yellowcard et leur avocat, Richard Busch a décidé de reprendre l’affaire.

Dans les 24 heures suivant le décès de Juice WRLD, les avocats des défendeurs Grade A Productions, LLC, Songs of Universal, Inc. et Interscope Records ont demandé une prolongation pour répondre à la plainte initiale. La prolongation, qui reporte la date limite au 4 février, a été approuvée par le juge du tribunal de district américain Consuelo B. Marshall.

Le procès lui-même a été initialement déposé le 21 octobre, ce qui a rendu la réponse difficile compte tenu de la mort prématurée du rappeur.

Eerily, Juice WRLD, alias Jarad Higgins, est répertorié comme le principal défendeur dans cette affaire. Mais les représentants ou les membres de la famille du rappeur n’ont pas encore déposé de réponse à la plainte. Bien sûr, Juice WRLD ne peut pas répondre ou témoigner dans ce cas, bien que la responsabilité incombe désormais au rappeur.

Juice WRLD a subi une saisie soudaine à l’aéroport de Chicago Midway au début du 8 décembre.

Maintenant, un autre accusé a plaidé: BMG Rights Management. Selon les documents partagés avec Digital Music News, BMG, détenue par Bertelesmann, a également demandé une prolongation de réponse jusqu’au 4 février. BMG sera représenté par Proskauer Rose, qui représente également la Recording Academy dans une bataille juridique avec son ancienne imprimante du programme Grammys.

Les autres accusés dans l’affaire sont Danny Lee Snodgrass Jr. (alias Taz Taylor), Nicholas Mira, Artist 101 Publishing Group, Electric Feel Music, Kobalt Music Services America, Songs of Universal, Grade A Productions et Interscope Records.

La composition de Yellowcard a changé au fil des ans, bien que les demandeurs nommés soient des membres William Ryan Key, Peter Michael Mosely, Longineu Warren Parsons et Sean Michael Wellman-Mackin.

Sans surprise, le groupe a reçu une haine considérable en ligne pour avoir intenté le procès – et le poursuivre après la mort de Juice WRLD. Cela met sans aucun doute une pression supplémentaire sur les survivants de Higgins, qui sont toujours confrontés à des nouvelles déprimantes.

Cela soulève la question de savoir si Yellowcard aurait pu mettre l’affaire en pause plus longtemps, ou l’a abandonnée complètement.

Mais Busch a estimé qu’il était justifié de poursuivre. “Mes clients sont certainement déchirés de continuer et comprennent l’optique impliquée”, a déclaré Busch à Digital Music News. “Mais il est important de se rappeler que cette action en justice a été déposée avant cet événement tragique, et a été déposée parce que tous les accusés (et il y a deux autres écrivains et plusieurs éditeurs de musique et maisons de disques), ont profité de ce que nous pensons être une copie claire et violation du travail de Yellowcard. “

Ni Richard Busch ni l’avocat de Proskauer Sandra A. Crawshaw-Sparks n’ont répondu à une enquête concernant les prolongations.

Plus à mesure que cela se développe.