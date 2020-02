Le procès de Vicky Cornell contre Soundgarden s’éternise

Le procès Vicky Cornell-Soundgarden fait rage, et toutes les parties concernées ont convenu de reporter la procédure jusqu’en mars, y compris des prolongations pour l’équipe de Cornell et celle des accusés.

Deux retards antérieurs (tous deux demandés par les accusés) ont été détaillés dans le briefing qui a été soumis au tribunal, avant que les avocats de Cornell ne demandent leur prolongation afin de pouvoir répondre de manière plus approfondie aux requêtes en irrecevabilité. Alors que leurs réponses étaient initialement requises pour le 18 février, elles ne le seront que le 2 mars. À leur tour, les accusés auront une semaine supplémentaire, jusqu’au 16 mars, pour répondre.

En décembre 2019, Vicky Cornell, veuve de feu Chris Cornell, a déposé une plainte contre son ancien groupe, Soundgarden. Vicky Cornell allègue que les membres du groupe lui doivent (en tant que représentante de la succession de Chris) des redevances et qu’ils ont tenté de devenir propriétaires d’enregistrements qui ne leur appartiennent pas légitimement.

Soundgarden a contesté ces allégations, et les prolongations de procès susmentionnées ont été accordées, car Cornell et les accusés seraient sur le point de s’installer.

Apparemment, les autres membres de Soundgarden – Kim Thayil, Matt Cameron et Hunter Benedict Shepherd – n’étaient pas disposés à payer des redevances à Cornell et / ou n’étaient pas disposés à accéder à ses autres demandes. Cela inclut une demande pour que Vicky ait son mot à dire dans la direction marketing de l’album correspondant si elle fournit les cassettes de Chris. Cornell prétend que le groupe avait accepté cette dernière stipulation avant de revenir sur sa décision, date à laquelle l’affaire a fait son chemin jusqu’au tribunal.

Chris Cornell s’est suicidé le 18 mai 2017 lors d’une tournée avec Soundgarden. La mort de cet homme de 52 ans a choqué le monde de la musique, et des hommages ultérieurs ont également été utilisés pour faire prendre conscience de la dépression et d’autres problèmes de santé mentale.

En 2012, Chris et son épouse ont fondé la Fondation Chris et Vicky Cornell. L’organisation à but non lucratif, qui fonctionne toujours aujourd’hui, est spécialisée dans l’assistance et la protection des «enfants vulnérables dans le monde».