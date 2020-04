Le procès en matière de droit d’auteur des 7 anneaux d’Ariana Grande pourrait ne pas être ébranlé après tout

Selon un nouveau dossier juridique, le procès pour violation du droit d’auteur d’Ariana Grande «7 anneaux» pourrait ne pas être rejeté après tout.

Digital Music News a suivi la plainte pour enjeux élevés depuis que le rappeur DOT (de son vrai nom Josh Stone) l’a portée devant un tribunal en janvier. Essentiellement, Stone allègue que la chanson extrêmement populaire de Grande, 2019, «7 Rings», enfreint (tant sur le plan des paroles que sur le plan des notes) sur «You Need It I Got It», que Stone a sorti en 2017.

Au début du mois dernier, cependant, la juge de district Naomi Reice Buchwald a informé Stone et son équipe juridique que, parce qu’ils n’avaient pas servi Grande et les autres accusés (l’auteur-compositeur-interprète Taylor Parks et le producteur de disques Tommy Brown parmi eux) du procès, elle pourrait être forcé de le rejeter. De même, la juge Buchwald a indiqué qu’elle envisagerait d’accorder une prolongation si l’équipe de Stone révélait une «bonne cause» pour le retard.

Maintenant, un tout nouveau document juridique obtenu exclusivement par Digital Music News montre que Stone et ses avocats ont décidé de poursuivre l’affaire. Ce document informe Ariana Grande et les sept autres accusés de la plainte et leur donne 21 jours pour répondre officiellement aux allégations.

Dans un autre signe que le système juridique applique une définition plus stricte de «violation» aux affaires de droit d’auteur dans l’industrie de la musique, un juge a récemment lancé un procès centré sur «You Raise Me Up», qui a été rendu populaire par Josh Groban dans 2003.

Dernièrement, Ariana Grande s’est lancée sur les réseaux sociaux pour divertir les fans auto-quarantenaires avec un large éventail de contenus. Il y a quelques jours, Grande a posté une vidéo d’elle et du co-scénariste Tommy Brown jouant à distance “My Everything”. Le clip était accompagné d’un message encourageant: “j’espère que vous restez tous en sécurité, sains d’esprit, en bonne santé et aussi créatifs que possible.”

De plus, l’hommage joyeux de Grande à The Waterboy a reçu le sceau d’approbation de nul autre qu’Adam Sandler, qui a joué Bobby Boucher dans le film de 1998.