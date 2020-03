Le procès en violation des droits d’auteur d’Ariana Grande «7 anneaux» pourrait être égaré

Le procès pour violation de droit d’auteur d’Ariana Grande signalé précédemment pourrait être rejeté le plus tôt possible.

Plus tôt dans la journée, la juge de district Naomi Reice Buchwald a envoyé une lettre au plaignant et à l’équipe juridique du procès, dans laquelle elle indiquait que leur plainte n’avait pas encore été signifiée à Ariana Grande. Les actions en justice doivent être signifiées – c’est-à-dire divulguées et remises correctement – aux défendeurs dans les 90 jours suivant leur dépôt, faute de quoi elles seront rejetées sans préjudice.

Dans la lettre, qui a été divulguée à Digital Music News ce matin, la juge Buchwald a également déclaré qu’elle envisagerait d’accorder au plaignant un délai supplémentaire si lui et ses avocats «montraient la bonne cause» pour expliquer pourquoi ils n’avaient pas encore signifié la plainte. Sinon, l’affaire devrait être rejetée le 15 avril.

Le rappeur DOT, de son vrai nom Josh Stone, a déposé plainte en janvier. Dans ce document, Stone allègue que la chanson de Grande en 2019, «7 Rings», enfreint son «You Need It I Got It», qu’il a sorti en 2017. Plus précisément, Stone dit que certaines des paroles et pratiquement toutes les notes de «7 Rings» est venu de “You Need It I Got It.”

Stone n’est pas le seul artiste à avoir prétendu que des portions de «7 anneaux» avaient été volées.

La rappeuse Princess Nokia a diffusé des griefs pour violation du droit d’auteur sur la chanson, affirmant que certains éléments avaient été retirés de sa piste “Mine”. (Le joueur de 27 ans a par la suite fait marche arrière sur les affirmations, à la suite d’une réaction féroce des fans de Grande sur les réseaux sociaux.)

Soulja Boy insinue que la chanson dérive de «Pretty Boy Swag», et 2 Chainz dit la même chose de «Spend It». Chainz et Ariana Grande ont ensuite enterré la hache de guerre; ils ont sorti un remix de “7 Rings”, et Grande a contribué à “Rule the World” de 2 Chainz.

Bien que le consensus général parmi les fans semble être que «7 anneaux» ressemble peu à «Vous en avez besoin, je l’ai», il est possible qu’un jury se sente différemment – en supposant que Grande reçoit signification de la plainte et que l’affaire se déroule devant un tribunal, bien sûr.

L’année dernière, Katy Perry a été reconnue coupable d’avoir enfreint “Joyful Noise” du rappeur Flame avec “Dark Horse”. La décision surprenante du jury s’est accompagnée d’un verdict stupéfiant de 2,8 millions de dollars, que Perry fait actuellement appel.

Ariana Grande et son équipe n’ont pas encore commenté publiquement le procès de Stone.