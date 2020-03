Le procès pour violation du droit d’auteur contre le week-end commence en avril

Le nouveau groupe de rock expérimental Yeasayer, Black Panther, a intenté une action en violation des droits d’auteur contre The Weeknd en avril.

Plus précisément, la juge de district des États-Unis, Lorna G. Shofield, entendra des déclarations liminaires le 16 avril, à condition qu’aucun règlement ne soit intervenu entre-temps. Comme indiqué pour la première fois par Digital Music News, les avocats de Yeasayer ont déposé plainte contre The Weeknd fin février.

Les allégations que Yeasayer a faites contre The Weeknd sont assez simples. L’artiste canadien, dont le nom complet est Abel Makkonen Tesfaye, a créé la bande originale du film à succès Black Panther de 2018. Et Yeasayer insiste sur le fait que la chanson “Pray for Me” de The Weeknd a été arrachée de leur morceau “Sunrise”, qu’ils ont sorti en 2007.

Alors que de nombreux fans semblent être d’avis que les deux œuvres ne pourraient pas être plus différentes, il est certainement possible qu’un jury se sente différemment. L’année dernière, un jury californien a choqué le monde de la musique en prononçant à Katy Perry un verdict stupéfiant de 2,8 millions de dollars pour violation du droit d’auteur; sa chanson “Dark Horse” proviendrait du “Joyful Noise” du rappeur chrétien Flame. Perry fait actuellement appel du verdict.

Le quatrième album studio du Weeknd, After Hours, devrait sortir le 20 mars. Trois singles ont été publiés pour promouvoir l’œuvre: «Heartless», «Blinding Lights» et «After Hours».

De plus, le joueur de 30 ans devrait lancer une tournée mondiale de 63 spectacles le 11 juin, avec une représentation à Vancouver. On ne sait pas pour l’instant si l’épidémie de coronavirus (COVID-19) en cours affectera la série de concerts internationaux.

Samedi soir, The Weeknd co-animera Saturday Night Live avec la star de James Bond Daniel Craig. Billie Eilish a créé le thème du nouveau film de Bond, No Time to Die, qui, en raison de l’épidémie de COVID-19 et des préoccupations correspondantes, a vu sa date de sortie repoussée à novembre de cette semaine.

The Weeknd n’a pas commenté publiquement le procès Yeasayer.