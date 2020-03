Le procès pour violation du droit d’auteur de Weeknd reporté en raison de COVID-19

Le procès du groupe de rock expérimental Yeasayer Black Panther pour violation du droit d’auteur contre The Weeknd a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Les plaignants et les défendeurs ont soumis une demande de prorogation à la juge de district américaine Lorna G. Schofield, qui l’a approuvée aujourd’hui. Désormais, la réponse du Weeknd et d’Universal Music Group est attendue pour le 29 avril, tandis que le matériel pré-conférence doit être soumis au plus tard le 9 avril. La date limite d’origine exigeait qu’une réponse soit émise d’ici le 30 mars.

Yeasayer a déposé une plainte contre The Weeknd en février (UMG a cependant reçu la plainte le 9 mars), alléguant que son morceau “Pray for Me”, qu’il avait créé dans le cadre de la bande originale de Black Panther, dérivait de leur chanson “Sunrise”. L’équipe juridique de Weeknd a l’intention de contester cette allégation, bien que l’artiste n’ait pas abordé la question en public.

Dans son ensemble (et en particulier après avoir pris en compte les effets étendus de la pandémie de coronavirus), The Weeknd a connu un mois solide.

Le joueur de 30 ans a sorti son premier album studio en quatre ans, After Hours, la semaine dernière, et des critiques positives ont accompagné son immense popularité auprès des fans. De plus, le travail de 14 pistes a été enregistré sur le Rolling Stone Top 200 et a battu le record existant pour le plus de «pré-ajouts» sur Apple Music. De plus, au moment de la rédaction de cette pièce, les «Lumières aveuglantes» de The Weeknd avaient obtenu la première place du classement des 50 meilleurs États-Unis de Spotify.

Notamment, The Weeknd n’a pas encore annulé sa tournée prévue depuis longtemps pour soutenir After Hours. La série de concerts de 68 spectacles devrait débuter le 11 juin avec une représentation dans le Canada natif de The Weeknd. Si l’étape nord-américaine se déroule comme prévu, The Weeknd s’arrêtera aux États-Unis et au Canada début septembre, avant de se rendre en Europe en octobre.

Dans d’autres développements en matière de violation du droit d’auteur, un juge a récemment infirmé le verdict de 2,8 millions de dollars qu’un jury californien a imposé à Katy Perry en 2019. Le procès pour infraction «7 anneaux» d’Ariana Grande pourrait être rejeté, et plus tôt cette semaine, plusieurs éditeurs de musique ont obtenu 189 500 $. décision d’infraction contre Wolfgang.

Restez à l’affût des mises à jour concernant le procès pour violation de droit d’auteur de The Weeknd et la tournée After Hours.