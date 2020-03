Le prochain album de Beartooth sera beaucoup plus intense, déclare Caleb Shomo

Devant BEARTOOTHdu 29 février au Roundhouse de Londres, Angleterre, chanteur Caleb Shomo a parlé au blog Eyes Closed de la progression des sessions de composition pour le quatrième album studio du groupe.

“Etre sur la route et écrire est très nouveau, parce que j’ai toujours gardé la route et écrit séparément; j’écrivais toujours chez moi dans mon studio là-bas,” Caleb dit (voir la vidéo ci-dessous). “En le faisant sur la route, j’ai l’impression que cela m’a rendu beaucoup plus créatif à certains égards. Quand je suis à la maison, j’ai l’impression d’être tellement épuisé, je ne veux vraiment rien faire pendant longtemps temps, et puis il me faut un certain temps pour me préparer à écrire. Mais être ici, être entouré de musique en permanence et jouer un spectacle tous les soirs, ça me donne plus de carburant pour être, comme, ‘Très bien. Ce serait un super riff en direct. Cela a rendu le processus d’écriture beaucoup plus centré sur le spectacle vivant, et c’est probablement la principale différence que j’ai remarquée. Mais, oui, j’ai été vraiment motivé – il vole juste, va très vite. “

Selon Shomo, la musique pour BEARTOOTHLe prochain LP est “très près d’être fait – c’est très proche. La réalité est, est-ce vraiment jamais fait? Je veux dire, vous continuez à écrire jusqu’à ce que vous en ayez assez, et puis la date limite arrive et vous faites un disque ,” il expliqua. “Mais j’ai certainement bien plus que suffisamment de matériel. Dans ma tête, j’ai un peu comme un album fait – musicalement. Donc, vraiment, ce que je dois faire, c’est juste écrire la voix et les suivre. C’est la seule chose que je peux pas sur la route, juste parce que je dois chanter tous les soirs.

Interrogé sur les thèmes lyriques abordés dans BEARTOOTHde nouvelles chansons, Caleb a déclaré: “Ce truc que je ne veux pas vraiment donner encore; je veux que cela vienne avec le déploiement. Mais je dirai jusqu’à présent, la façon dont je l’ai dit, c’est que je me sens comme ‘Maladie’ ressemblait plus à un album rock and roll; celui-ci ressemble un peu plus au heavy metal avant. C’est certainement beaucoup plus intense – c’est sûr. “

BEARTOOTHLa dernière sortie de la série était inspirée de la musique folk et country “La session Blackbird” EP, sorti en septembre dernier.

Le troisième album du groupe, “Maladie”, a été publié en septembre 2018 via Red Bull Records. Le disque a été enregistré à Merle studio à Franklin, Tennessee avec producteur Nick Raskulinecz (DÉFTONES, KORN, FOO FIGHTERS).



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).