Le prochain album de Nine Inch Nails pourrait présenter des collaborations

CLOUS DE NEUF POUCES chef Trent Reznor dit que le prochain album du groupe pourrait comporter des collaborations avec d'autres artistes.

Reznor a déclaré à Revolver: "Nous avons un modèle pour la prochaine CLOUS DE NEUF POUCES chose que nous voulons faire … je vais le donner: la collaboration. Nous avons une liste de personnes que nous aimons. Et nous avons pensé, en quelque sorte jouer sur le nouvel esprit de collaboration que la notation nous a forcé à voir, ce qui se passe lorsque nous mélangeons notre ADN avec d'autres personnes, dans un environnement sans pression. "

Reznor a ajouté: "Voyons ce qui se passe. Si quelque chose de bien se produit, alors peut-être que le monde pourra l'entendre. Mais si ce n'est pas le cas, nous le mettons dans la pile avec les autres."

Bien Trent n'a pas proposé de calendrier pour la prochaine CLOUS DE NEUF POUCES album pourrait être enregistré, il a révélé que le groupe allait probablement prendre la route et jouer quelques concerts en 2020, très probablement plus tard dans l'année.

Reznor et partenaire musical Atticus Ross dernier partage nouveau CLOUS DE NEUF POUCES musique dans une série de disques sortis sur trois ans: "Pas les événements réels" en 2016, "Ajouter de la violence" en 2017 et "Bad Witch" en 2018, avec ce dernier suivi d'une tournée.

Selon Le pouls de la radio, le couple a passé une grande partie des dernières années à composer des partitions pour des projets télévisés et cinématographiques comme "Bird Box", "Vagues" et "Watchmen". Les projets à venir incluent le Pixar film "Âme" et directeur David Fincher's "Mank". Cependant, leur score pour le nouveau Amy Adams film "La femme à la fenêtre" a été abandonné après que les producteurs ont commencé à réorganiser le film.

