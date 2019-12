Le prochain album de Testament aura «un peu de tout», déclare Chuck Billy

TESTAMENT chanteur Chuck Billy a confirmé Lana Morgan de Milwaukee 102.9 Le porc station de radio que le groupe a terminé les travaux sur le suivi de 2016 "Confrérie du serpent" album. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait des "surprises" musicales sur le nouvel album, Gamelle a déclaré (entendre l'audio ci-dessous): "Je ne sais rien des surprises, mais je pense que nous TESTAMENT les fans sur leurs gardes dans la mesure où c'est toujours quelque chose de nouveau, toujours une touche différente, toujours une sensation différente, mais toujours TESTAMENT. Alors je pense encore Eric (Peterson, guitare) a vraiment capturé de nouveaux riffs. Le mélange est assez simple TESTAMENT, comme ça a été le cas, mais je pense que l'écriture est définitivement un peu… Elle a un peu de tout; il y a un tas d'humeurs différentes sur le disque. Encore une fois, je pense que les fans seront, comme, 'Ouais, tout de suite.' C'est définitivement différent TESTAMENT record."

Même si Gamelle Raconté Inquisitr dans une interview en 2018 que le prochain TESTAMENT le dossier contiendrait "une ballade complète", Mandrin dit maintenant que le prochain disque ne contiendra rien de la sorte. "Nous avons des trucs de mauvaise humeur, mais je ne dirais pas que nous nous préparerons à essayer d'écrire une ballade", a-t-il déclaré. "Je pense juste – je ne sais pas si c'est vraiment qui TESTAMENT est.

"Quand nous avions Atlantic Records nous soutenant, ce sont toujours eux qui voulaient les singles et les vidéos, et tout semblait toujours pencher vers les ballades ", a-t-il expliqué." Donc, c'est un peu comme ça que ça remonte à l'époque. Mais cela fait bien longtemps maintenant. "

Plus tôt cette année, Gamelle dit au WSOU station de radio que le nouveau TESTAMENT l'album contiendrait "certainement" des éléments différents. Je pense Eric certainement reculé dans peu de son – je ne sais pas – peut-être, MERCYFUL FATE chaussures ", at-il dit." Il y a beaucoup de MERCYFUL FATE genre de choses. Eric fait des trucs de black metal. Il y a des beats, il est un peu mélangé là-dedans, ce qui n'est pas la norme pour nous. C'est donc encore un peu différent. Je pense que toutes les chansons ont définitivement leur propre identité et sont autonomes. "

Mandrin dit qu'il utilise son "ton mélodique d'une voix et moins d'une voix de death metal" sur le nouveau TESTAMENT LP. "C'est juste un peu où les chansons l'ont emmené", a-t-il dit. "Il y a une chanson ici qui était en quelque sorte l'une des dernières qui soit arrivée – c'est l'une des chansons au tempo plus lent. Et je me détournais en quelque sorte parce que le rythme du reste du disque était assez rapide , donc je n'étais pas sûr que c'était le bon ajustement. Mais au final, une fois que nous l'avons écrite et finie, ça s'est avéré être une super chanson. Mais je fais des trucs là-bas – je n'ai jamais chanté une harmonie en trois parties sur un TESTAMENT chanson jamais. Et sur celui-ci, il y a une situation où je l'ai essayé et l'ai fait, et ça sonne vraiment cool pour la chanson. Donc c'était juste quelque chose de différent – défier encore une fois, c'était des notes différentes à utiliser et des défis différents, et j'ai en quelque sorte creusé. Et c'était vraiment cool, et ça a vraiment rendu l'expérience sur ces chansons, de la création, juste amusante. "

Gamelle a continué à discuter de deux des pistes qui apparaîtront sur TESTAMENTnouveau disque, disant: "Sur ce disque, il y a une chanson qui s'appelle «Enfants du prochain niveau», et c'est celui qui s'est vraiment réuni, musicalement, et s'est réuni lyriquement. Il y en a un autre sur le disque qui, en fait, la première fois que j'ai entendu la chanson, j'ai en quelque sorte imité le modèle vocal et en fait nous l'avons écrit le lendemain. C'était donc une chanson qui était, comme, 'Wow!' Je me suis inspiré et j'ai défini le premier ressenti de ce que cela faisait. Et il a fini par être un gardien, et nous avons fini par le mouler directement dans une chanson de tueur. Et sur le plan lyrique, le timing, la mélodie, les paroles – tout s'est vraiment mis en place. "

TESTAMENTLe nouvel album de Juan Urteaga et mixé par un vétéran producteur britannique – et actuel JUDAS PRIEST guitariste en tournée – Andy Sneap.

TESTAMENT fera équipe avec EXODE et ANGE DE LA MORT pour "The Bay Strikes Back 2020" Tournée européenne. Le trek commencera le 6 février à Copenhague, au Danemark, et touchera 25 villes avant de se terminer le 11 mars à Hanovre, en Allemagne.



