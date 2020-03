Le prodige se souvient de Keith Flint à l’occasion de l’anniversaire de sa mort

Cela semble incroyable mais cela fait un an que Keith Flint, le chanteur et leader de The Prodigy est décédé subitement, car d’un jour à l’autre nous avons appris qu’il s’était suicidé à 49 ans et laisser avec lui un énorme héritage musical qui, nous en sommes sûrs, transcendera pendant de nombreuses générations qui sont tombées amoureuses du son effréné de sa voix et de son attitude lors de la montée sur scène.

Depuis, beaucoup d’artistes aiment Les Chemical Brothers, Ian Brown, Kasabian et plus ils lui ont consacré quelques mots, mais sans aucun doute ceux qui lui ont vraiment rendu hommage étaient les autres membres du groupe. Maintenant et un an après son départ, Le Prodige a rappelé celui qui a longtemps été le leader et qui a rendu ses présentations totalement légendaires.

A travers son compte Twitter, le groupe – pour être précis le MC Maxim Reality et le claviériste Liam Howlett– a publié un message émotionnel à l’anniversaire de la mort de Flint. Comme c’est ce qu’ils ont dit:

“Cela fait un an que vous nous avez quittés, vous nous manquez tous les jours, votre lumière brille de mille feux. Vous serez toujours ici avec nous, car comme vous le savez, nous vivrons pour toujours. Reste punk, frère. Pour toujours dans nos cœurs”.

Ce n’est pas le seul hommage que Keith Flint a reçu récemment de la part des membres de The Prodigy car dans le dernier épisode des NME Awards qui ont eu lieu à la Brixton Academy, Le batteur qui accompagnait le groupe live, Leo Crabtree, a osé un discours franc pour honorer la mémoire de son partenaire:

«Keith a trouvé la liberté sur scène et nulle part ailleurs qu’ici à la Brixton Academy. Il convient que nous nous en souvenions ici, Keith Flint: c’était un vrai rasoir, dont la vie était vécue à l’extrême, toujours pour le plaisir. Keith Flint, l’interprète dévastateur qui, avec ses frères dans The Prodigy, a redéfini la musique pour une génération. Keith Flint, la star du punk rock dont le nom est tatoué dans les livres d’histoire pour toujours. Keith Flint, complètement intrépide sans s’en soucier. Jusqu’à la fin amère, merci. “