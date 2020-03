Le producteur acclamé Keith Olsen, qui a travaillé avec Ozzy Osbourne, Whitesnake et Scorpions, est décédé

Producteur américain de renom Keith Olsen, qui a travaillé avec des artistes tels que OZZY OSBOURNE, SERPENT BLANC, SCORPIONS et MANDAT, nous a quittés.

Olsenla mort de a été confirmée par SCORPIONS, qui a écrit sur leur Facebook page plus tôt dans la journée (lundi 9 mars): “Nous venons d’apprendre le décès de notre cher ami et producteur Keith Olsen. Keith produit de nombreux albums emblématiques, y compris notre album ‘Monde fou’. Keith était un gars merveilleux, et la fabrication de ‘Monde fou’ était un voyage si inspirant, contenant des chansons exceptionnelles comme ‘Vent de changement’ et ‘Envoie moi un ange’, qui avait le Keith Olsen toucher, sur chaque note. Nos cœurs et nos prières vont à sa famille. DÉCHIRURE, Keith. Vous vivez dans la musique. “

Selon Wikipédia, Olsen est né à Sioux Falls, Dakota du Sud et est allé à l’école à Minneapolis, où il a développé une appréciation pour la musique classique, pop et jazz. Il a acquis une expérience de production en travaillant dans des studios d’enregistrement dans la région de Minneapolis, et une expérience musicale et de tournée en jouant de la basse droite dans des groupes de jazz et de folk. Il a ensuite joué de la basse en tant que membre de la MACHINE À MUSIQUE, qui a eu un coup avec le single “Parle parle”. Pendant ce temps, il a commencé à collaborer avec Curt Boettcher, producteur de L’ASSOCIATIONest célibataire “Chérir”, et a rencontré une autre influence précoce, Brian Wilson de LES GARÇONS DE LA PLAGE, qui lui a appris “à tout imaginer sur une production lorsque vous entendez la chanson la première fois”.

Après avoir déménagé à Los Angeles, il a contribué au lancement de la carrière de Lindsey Buckingham et Stevie Nicks. Il les a aidés à conclure un contrat d’enregistrement, a produit leur premier album, “Buckingham Nicks”et les laisser vivre dans sa maison, employant Nicks comme femme de ménage pendant un certain temps. Après leur avoir présenté Mick Fleetwood, il a continué à produire FLEETWOOD MACalbum éponyme de 1975, qui a atteint le n ° 1 aux États-Unis.

Au cours des années 1970, 1980 et 1990, Olsen a obtenu plus de 39 certifications d’album d’or, 24 de platine et 14 multi-platine en tant que producteur sur plus de 100 albums, dont MAUVAISE COMPAGNIE, L’EUROPE , 38 SPÉCIAL, SAMMY HAGAR, ÉTRANGER, PÉRIPLE, LOVERBOY et LOU GRAMM. Il a également participé à plusieurs bandes originales de films, dont “Footloose”, “Vision Quest”, “Tron”, “Danse éclair” et “Top Gun”.



