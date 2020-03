Le producteur de Van Halen, Ted Templeman, publiera des mémoires en avril

ECW Press a fixé une date de sortie le 21 avril pour “La vie d’un producteur de platine en musique”, les nouveaux mémoires du légendaire producteur de musique Ted Templeman.

Fabriquer des succès fracassants avec VAN HALEN, LES FRÈRES DOOBIE, Nicolette Larson et VAN MORRISON, Templeman changé le cours de l’histoire du rock

Cette autobiographie – comme dit à Greg Renoff – récits Templemanvie remarquable du phénomène du jazz enfantin à Santa Cruz, en Californie, dans les années Grammy-exécutif musical gagnant dans les années 70 et 80. Le long du chemin, Ted détaille son passage à la fin des années 60 en tant que star improbable avec la tenue sunshine pop HARPERS BIZARRE et ses jours de grind-it-out comme Warner Bros. auditeur de bande, y compris le moment qui a changé sa vie qui a lancé sa carrière de producteur: sa découverte de LES FRÈRES DOOBIE.

“Ted Templeman: la vie d’un producteur de platine en musique” nous emmène dans les sessions de studio de hits n ° 1 comme “Eau noire” par LES FRÈRES DOOBIE et “Sauter” par VAN HALEN, comme Ted raconte des souvenirs et les drames en coulisse qui ont englouti les deux actes massivement réussis. Tout au long de, Ted révèle également le fonctionnement interne de ses relations professionnelles et personnelles avec certains des artistes d’enregistrement les plus talentueux et les plus réussis de l’histoire, y compris Steven Tyler et Joe Perry de AEROSMITH, Eric Clapton, Lowell George, Sammy Hagar, Linda Ronstadt, David Lee Roth et Carly Simon.

Dans une interview de 2015 avec BostonHerald.com, Renoff a parlé de son VAN HALEN Biographie, “Van Halen Rising: Comment un groupe de fête dans le sud de la Californie a sauvé le Heavy Metal”, dans lequel il a écrit sur la période de 1977 où Templeman presque remplacé VAN HALEN chanteur David Lee Roth avec Sammy Hagar.

M’a dit Renoff: “Ted m’a dit qu’après avoir entendu Roth chanter en studio au début de 1977 sur certaines démos commandées par Warner Bros., il a commencé à avoir de sérieuses inquiétudes Rothla capacité vocale de, d’où le flirt avec l’appel Hagar. Mais Ted a précisé que ce n’était rien de plus qu’une pensée avec laquelle il a joué pendant quelques jours dans sa propre tête. Roth, comme je l’explique dans le livre, a redoublé d’efforts pour améliorer sa voix en prenant des cours de chant en 1977. L’autre point clé est que Templeman dit qu’il savait que les trois autres n’auraient jamais toléré l’idée de donner des coups de pied Roth dehors pour Hagar. “

