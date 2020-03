Le producteur d’Ozzy Osbourne, Andrew Watt, est positif pour le coronavirus

Andrew Watt, qui a produit Ozzy Osbournedernier album de, “Homme ordinaire”, dit qu’il a été testé positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Watt a déclaré avoir reçu ses résultats de test hier.

Plus tôt dans la journée, Andrew a “recommencé à avoir un peu d’appétit” mais dit qu’il est “très difficile” pour lui de respirer, selon un communiqué publié Instagram.

Watt, qui ne sait pas comment il a contracté le virus, dit avoir obtenu son diagnostic après avoir été testé par un médecin privé.

Sa déclaration complète se lit comme suit:

“Hier, on m’a donné des résultats positifs pour COVID-19. Je voulais tout vous raconter mon voyage pour arriver ici dans le but de faire prendre conscience de la gravité de ce qui se passe dans le monde …

“Il y a 12 jours, tôt le matin du 6 mars, j’ai commencé à avoir l’impression d’être frappé par un bus. Je n’ai pas pu sortir de mon lit pendant des jours et j’ai commencé à faire de la fièvre. J’ai été vu par un médecin chez moi qui a m’a dit que je suis positif pour la grippe régulière et qu’il n’y a aucun moyen que je puisse avoir COVID-19 car je n’ai pas quitté le pays et tout ce que je fais est d’aller au studio et de rentrer directement à la maison. J’ai dit à tous mes amis que je travaillais avec et toute personne proche de moi avec qui je suis couché avec la grippe et me suis mis en quarantaine … aucun d’eux n’a même eu un reniflement …

“On m’a mis du tamiflu et du Tylenol constant pour lutter contre la fièvre … mais les frissons, les sueurs et les fièvres ne se sont pas arrêtés. J’ai commencé à devenir délirant puis j’ai commencé à tousser … Je me suis immédiatement précipité aux urgences” et j’ai demandé à être testé pour COVID-19 car cette «grippe» ne diminuait pas. J’ai été refusée pour le test en raison de la réglementation fédérale. J’ai supplié et plaidé pour une évaluation et j’ai finalement reçu une radiographie pulmonaire … les résultats dont Pneumonie virale … mais quand même … Pas de test. Un médecin privé a finalement pu me tester lui-même et hier après-midi, il est revenu positif pour COVID-19 …

“Actuellement … Mes fièvres se sont beaucoup améliorées et j’ai recommencé à avoir un peu d’appétit mais il est très difficile pour moi de respirer à cause de cette pneumonie .. Je suis allongé dans un lit en gatorade et en utilisant une machine à oxygène pour soulager le plus possible mes poumons.

“J’ai 29 ans. Je suis un jeune homme en bonne santé et je vais m’en sortir quoi qu’il arrive. Je vais me remettre complètement … Mais … il y a tellement de gens dans ma vie et dans le monde qui pourrait ne pas passer à travers cela en raison de leur âge et / ou d’un système immunitaire affaibli … c’est pourquoi j’écris ce billet.

“Je ne peux pas insister assez sur ce point … Ce n’est pas une blague. Restez à l’intérieur, restez aseptisé. S’il vous plaît arrêtez tout et prenez soin de vous Et des gens que vous aimez autour de vous, jusqu’à ce que nous en ayons fini.

“Avoir la mentalité” je suis jeune, cela ne peut pas m’affecter “est tout simplement stupide et si dangereux pour tout le monde autour de vous. La distanciation sociale est de protéger la maman et le papa de quelqu’un, la grand-mère de quelqu’un … ce n’est pas pour vous. Il s’agit de lutter contre tout le monde en équipe. Restez en sécurité. Plus que jamais …

“D’accord. Je reviens à Men in Black III.

“l’amour, Andy“

Il n’y a pas encore de remède connu pour le virus pseudo-grippal, qui est originaire de Chine.

Les responsables ont clairement indiqué que les personnes âgées – en particulier celles souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires et immunologiques – sont particulièrement vulnérables au coronavirus, avec au moins 25 décès liés à une maison de soins infirmiers à Washington.

En Italie, qui compte l’une des plus anciennes populations du monde, 100% des personnes décédées ont plus de 60 ans et la grande majorité plus de 80 ans.

Selon le Centres de contrôle et de protection des maladies (CDC), le coronavirus se propagerait principalement de personne à personne – entre des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres (à environ six pieds), et par des gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des personnes à proximité ou éventuellement être inhalées dans les poumons.

