Le producteur Four Tet annonce le nouvel album «Sixteen Oceans»

Alors que 2019 a été une année d’activité pour le musicien anglais Kieran Hebden, plus connu sous le nom de Four Tet. Une année au cours de laquelle il a sorti un bon fil de nouvelles chansons et quelques remixes aussi, 2020 est celui qui, nous le savons, sera beaucoup plus important pour sa carrière et pour tous ses fans. Le producteur d’électronique vient d’annoncer la sortie de son prochain album Sixteen Oceans.

Le producteur a publié une photo d’un pense-bête qui décrit la liste des chansons qui succéderont à son dernier LP, New Energy de 2017. La publication a été réalisée via Twitter et Instagram avec la légende: “Le nouvel album est prêt”. Il est temps de se préparer car Seize océans arriveront en mars 2020. C’est vrai, dans quelques mois …

Four Tet a sorti une poignée de chansons l’année dernière, dont “Dreamer”, “Only Human” et “Teenage Birdsong”, dont seul le dernier fera son apparition dans Sixteen Oceans. Un remix de Skrillex, Boys Noize et Ty Dolla $ ign “Midnight Hour” a également été mis en place. De plus, en août dernier, il a partagé un EP de trois nouvelles chansons, intitulé Anna Painting, et un set live, intitulé Live at Alexandra Palace, Londres.

Le nouvel album est fait pic.twitter.com/osKASijVqL

– Four Tet (@FourTet) 21 janvier 2020

Sixteen Oceans arrivera pour devenir le dixième album de la discographie de Four Tet. Jusqu’à présent, et grâce aux rythmes et rythmes électrisants de Londres, huit d’entre eux sont entrés dans le top 100 du UK Album Chart. Être l’un des meilleurs producteurs de musique électronique au Royaume-Uni. D’après ce que nous entendons dans “Teenage Birdsong”, avec une électro joyeuse, Four Tet poursuivra une ligne très intéressante. Cependant, nous devrons attendre quelques mois pour vérifier.