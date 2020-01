Le projet Me and That Man de Behemoth Frontman Nergal lance le clip de Męstwo

Projet de blues noirci MOI ET CET HOMME – fondée en 2013 par MONSTRE chanteur Adam “Nergal” Darski – a sorti un nouveau single, “Męstwo”, sur son prochain album, “New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 1”, sortie le 27 mars 2020 via Napalm Records. Le single est une partie fondamentale de l’album et emmènera l’auditeur dans un voyage douloureux, montrant au monde que même le diable lui-même est parfois pris par des sentiments de doute de soi et de mélancolie.

“Męstwo” est la première chanson qui Nergal a jamais joué complètement en polonais et captivera chaque auditeur avec son ambiance triste et désespérée. Ce single est peut-être le plus intime de cet album, et c’est la seule chanson dans laquelle Nergal lui-même chante, le rendant encore plus spécial. Un rythme entraînant, une guitare bluesy et des battements de batterie envoûtent l’auditeur sur cette chanson hors du commun. Le single est accompagné d’un audiovisuel saisissant qui capture l’essence de “Męstwo” à la perfection. Regardez-le ci-dessous.

Nergal sur “Męstwo”: “Quand notre batteur, Kuman, m’a d’abord envoyé la version de démonstration de «Męstwo», J’ai été immédiatement attiré par elle – c’est une chanson simple et simplement écrite mais totalement honnête et authentique. C’est la seule chanson de l’album sur laquelle je chante et elle est exclusivement polonaise. «Męstwo» se traduit par la virilité; dans ce monde de jugement, de préjugés et de lutte, le message de la chanson est de rester sur votre propre chemin, de rester motivé et de suivre votre propre intuition – c’est ce que la virilité représente pour moi. “

Trois ans après leurs débuts, MOI ET CET HOMME est revenu avec une offrande certes différente de la première, mais non moins brillante. Le mystérieux collectif s’est surpassé avec sa nouvelle collection envoûtante – avec un lyrisme inquiétant sur du blues non filtré, du folk gothique, du country hors-la-loi et des hymnes aux influences américaines. L’album passionnant visite un tout nouveau spectre de vibrations du désert sombre et voit des icônes de la musique lourde notables telles que Corey Taylor (NŒUD COULANT), Brent Hinds (MASTODONTE), Matt Heafy (TRIVIUM), Ihsahn (EMPEREUR) et Sivert Høyem (MADRUGADA) rejoindre le pacte avec le diable. “New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 1” est un chef-d’œuvre diversifié et dynamique qui présente Nergal dans une lumière complètement nouvelle, offrant un fort contraste avec les sons plus lourds de MONSTRE. Le mal n’a jamais été aussi bon.

Nergal commente: “Avec la plus grande fierté et… une sorte de soulagement; je vous présente le deuxième MOI ET CET HOMME album – «New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 1′. Cette fois-ci, je voulais relever un défi différent et organiser un album de 11 chansons – chacune avec son propre caractère et son ambiance, aux côtés des individus les plus talentueux et les plus importants de toute la scène. Ensemble, nous partons en voyage au pays du blues, du folk, du country et même du western spaghetti. Seul le temps nous dira si nous atteignons la cible, mais je le crois profondément. Je suis très fier de ce travail et ce fut une tâche monumentale à accomplir.

“Je tiens à remercier CHACUN de nos invités pour leur participation à ce projet: Tapis et Mat, Niklas et Jørgen, Corey, Alan, Addi, Brent, Vegard, Sivert, Anders, Rob, Jérôme, Johanna et Nicke. Je vous aime tous d’ici à la lune et retour! Sans la passion et le cœur que vous nous avez accordés, cela n’aurait pas été possible! “

“New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 1” liste des pistes:

01. Courir avec le diable (feat. Jørgen Munkeby de SHINING)



02. Rentrer à la maison (feat. Siver Høyem de MADRUGADA)



03. Églises en feu (feat. Mat McNerney de GRAVE PLEASURES)



04. Par la rivière (feat. Ihsahn de EMPEROR)



05. Męstwo



06. Abandon (feat. Anders Landelius de DEAD SOUL)



07. Deep Down South (feat. Nicke Anderson de ENTOMBED / Johanna Sadonis de LUCIFER)



08. Homme de croix (feat. Jerome Reuter de ROME)



09. Tu seras à moi (feat. Matt Heafy de TRIVIUM)



dix. Comment venir? (feat. Corey Taylor de SLIPKNOT et STONE SOUR) / Brent Hinds de MASTODON)



11. Confession (feat. Niklas Kvarforth de SHINING)

MOI ET CET HOMME a sorti son premier album, “Chansons d’amour et de mort”, en 2017 – présentant au monde sa marque unique de folk et de blues, mélangée à des notes de pays hors-la-loi. L’album à l’atmosphère sombre contrastait fortement avec MONSTRE avec ses mélodies accrocheuses et ses rythmes détendus, et a donné Nergal espace pour exprimer sa créativité dans un cadre différent. Depuis sa sortie, le premier single de l’album, “Mon église est noire”, a accumulé plus de 2,5 millions de flux sur Spotify.

Darski est un incontournable de l’industrie musicale depuis des années. En tant que leader du groupe black / death metal MONSTRE, Darski est connu pour prêcher des sermons impies, pour louer Satan et pour chanter le blasphème explicite. Naturellement, l’étape suivante consistait à canaliser ces thèmes dans un autre genre communément appelé musique du Diable – le blues. MOI ET CET HOMME est exactement cela – NergalSon projet solo surprendra et envoûtera l’auditeur. Le créateur visionnaire a fondé le groupe dans le but de montrer sa véritable capacité à s’adapter à n’importe quel genre. À l’été 2018, musicien rock britannique / polonais John Porter la gauche MOI ET CET HOMME après que le groupe ait terminé un certain nombre de concerts à l’appui de “Chansons d’amour et de mort”.

Crédit photo: Grzegorz-Gołębiowski