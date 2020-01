Le projet où Dave Grohl a réussi à rassembler ses idoles métalliques

Dave Grohl est célèbre pour être le batteur d’origine de Nirvana et devenir plus tard le leader et le chanteur de Foo fighters, mais il est également connu pour sa participation à différents projets alternatifs, tels que Them Crooked Vultures et sa collaboration avec des groupes de différents genres tels que Queens Of The Stone Age, Tenacious D, Ghost et Killing Joke. Mais peut-être que l’une des facettes les plus cachées du musicien est l’énorme amour qu’il ressent pour le métal.

En 2003 et comme toute personne normale, Le bon Dave a décidé de réaliser l’un des rêves qu’il avait depuis des années: faire un album entièrement dédié à ce genre qui l’a influencé et à long terme, Il est devenu un musicien célèbre, un petit hommage assez original pour tous ces artistes qui l’ont formé.

Sous ce concept Il a commencé à composer et à écrire des chansons comme dans le premier album des Foo Fighters, lui seul dans son studio sans l’aide de personne d’autre. Bien que l’on pensait que cela pourrait être un projet solo, mais Grohl avait un as dans sa manche. Il ne chanterait pas les chansons pour cela, il inviterait ses plus grandes idoles de métal à interpréter toutes les chansons qu’il a composées, et Dave ferait juste les choeurs, quelque chose d’assez inhabituel mais complètement compréhensible.

Pour réaliser son petit rêve, il a eu l’aide de quelques légendes de ce genre, dirigées par Lemmy Kilmister de Mötorhead, Max Cavalera de Sepultura et Diamant roi, Ainsi que les membres de puissants groupes des années 80 Venin, Volvoid, Hellhammer, Corrosion de conformité entre autres. En plus d’eux, il y avait des actions cachées telles que Kim Thayil de Soundgarden jouant de la guitare et même Jack Black chante là-bas.

Et oui, comme prévu, le résultat de toute cette combinaison de talent nous donne un record assez percé et puissant, plein de guitares tonitruantes comme dans “Shake Your Blood” et “Red War”, bien qu’il trouve également un point de légère tranquillité avec “Sweet Dreams” et “The Emerald Law”, en plus Dave nous montre que sans problèmes il pourrait devenir un héros du batteur de thrash metal ou de certains de ses dérivés.

Les invités brillent d’eux-mêmes et ce fut l’une des réalisations de Grohl, leur faire prendre toute la place pour aller en arrière-plan. Sur le plan commercial, cela s’est plutôt bien passé, Il est entré dans la liste des succès de Billboard et a reçu des critiques très positives, mais tout le monde s’attendait à ce que avec cet énorme alignement Grohl est allé en tournée mais cela ne s’est jamais produit.

Probot est resté comme une étrange expérience dans laquelle Dave a réalisé le rêve qu’il avait, pour honorer chacun des musiciens qui l’ont marqué dans ses premières années en tant que batteur amateur, et accessoirement Il nous a remis l’un des albums les plus originaux de toute sa carrière, nous faisant voir que le grunge et le hard rock ne sont pas sa seule force.