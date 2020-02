Le propriétaire de Coachella, Philip Anschutz, fait un don de 1 million de dollars + à des causes anti-LGBTQ

Trois ans après avoir été fortement critiqué pour les dons anti-LGBTQ, le propriétaire d’AEG, Philip Anschutz, n’a pas arrêté.

Le portefeuille de 10 milliards de dollars du milliardaire reclus comprend des festivals comme Coachella et Firefly. Anschutz a une histoire de soutien aux organisations qui discriminent les homosexuels, les queers et les transgenres.

Maintenant, les déclarations de revenus récentes indiquent que les dons n’ont jamais complètement cessé.

La déclaration de revenus de la Fondation Anschutz pour 2017 révèle 1 020 000 $ en dons de bienfaisance à deux organisations. Les deux organisations – Colorado Christian University et Sky Ranch Christian Camps ont fait des déclarations anti-gay.

1 000 000 $ sont allés à la Colorado Christian University pour un nouveau centre étudiant. CCU a une histoire troublée avec des problèmes anti-LGBTQ. En 2014, le CCU a demandé une exception au titre IX et à ses protections pour les étudiants transgenres.

Le manuel de l’étudiant de l’Université interdit explicitement à ses étudiants d’établir des relations amoureuses de même sexe ou de défendre ces relations. Il est répertorié comme l’un des pires campus absolus pour les jeunes LGBTQ en Amérique.

La Fondation Anschutz a été créée en 1984 et accorde des subventions à des centaines d’organisations chaque année.

En 2001, l’organisation s’est concentrée sur des programmes de promotion des valeurs familiales traditionnelles. Aujourd’hui, le site Web dit qu’il couvre tout, depuis la santé, l’éducation et la qualité de vie, sans mentionner les sifflets conservateurs comme les «valeurs familiales»

Les critiques sévères auxquelles Anschutz a été confronté ont entraîné une diminution des organisations anti-LGBTQ. Depuis lors, la Fondation Anschutz a fait un peu de blanchiment pour le rendre plus agréable au goût pour les partisans LGBT.

“Actuellement, moins de 5% des subventions annuelles moyennes accordées par la Fondation vont à des organisations conservatrices ou confessionnelles”, a déclaré le chef de la Fondation à Billboard.

Tout récemment, Anschutz a dirigé un don à la Elton John AIDS Foundation après un contrecoup considérable. L’effort a été généralement considéré comme non sincère.

AEG possède et gère plusieurs festivals de musique, dont Coachella, Stagecoach, Firefly, Camp Flog Gnaw et Panorama. L’organisation possède également plusieurs sites sportifs, dont le Los Angeles Staples Center, le Barclay’s Center de New York et le London O2.