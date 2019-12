Le Qui a inventé le heavy metal? C'est du moins ce que pense Pete Townshend

L'émergence de (presque) n'importe quel genre musical aura invariablement des histoires différentes qui affirment son temps et son lieu d'origine. En soi, ce n'est pas mauvais et cela ne signifie pas que quelqu'un a fondamentalement tort. Dans un monde globalisé, chaque jour est plus compliqué à affirmer quel groupe a un son pionnier. Cependant, Pete Townshend de The Who, dit que son groupe est celui qui a inventé le heavy metal …

Dans la dernière interview accordée par le Toronto Sun à l'icône de The Who, il a été mentionné que son nouvel album (WHO) "n'avait pas ce son rock féroce classique" de la hauteur de The Who. Pour lequel le guitariste a répondu:

«Cela ne ressemble pas à The Who de ces premières années de heavy metal. Nous avons en quelque sorte inventé le heavy metal avec Live at Leeds. Nous avons été copiés par de nombreux groupes, principalement par Led Zeppelin, vous savez, la batterie lourde, la basse lourde, la guitare solo lourde et certains de ces groupes, comme Jimi Hendrix par exemple, ont fait beaucoup mieux que nous. Cream, avec Eric Clapton et Jack Bruce et Ginger Baker, est arrivé en 1967, la même année que Jimi Hendrix, et dans un certain sens, ils ont volé le son. Donc, pour les gens qui veulent entendre ce vieux son de heavy metal, il existe de nombreux groupes qui peuvent le fournir. Ce n'est donc vraiment pas ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Même si nous le voulions, ce n'était jamais sur ma liste de souhaits. »

Eh bien, il est temps de tester vos mots: oui, les Who étaient assez lourds pour leur temps, et ils ont été l'un des premiers grands groupes en matière de hard rock. Mais en ce qui concerne le heavy metal, Townshend peut lancer des fleurs supplémentaires … Pour commencer, Live at Leeds, l'album live emblématique auquel il fait référence, a été enregistré le 14 février 1970 et est sorti en mai de cette année. année. Un jour avant The Who a joué ce concert, Black Sabbath a sorti son premier album éponyme, longtemps considéré comme le premier album de heavy metal de l'histoire.

De plus, aucun des groupes auxquels Townshend fait référence n'a été considéré comme du heavy metal, bien que Zeppelin, Hendrix et Cream aient définitivement influencé le métal. En tout cas, Townshend pourrait soutenir que The Who a "inventé" le punk rock. La chanson "My Generation", qui contient une série d'éléments punk-rock, est sortie en 1965, bien avant les albums proto-punk des Stooges et d'autres. Donc au final ce n'est pas que The Who n'ait pas influencé par son son lourd la création de ce que l'on connaît aujourd'hui comme du heavy metal, mais ils n'étaient définitivement pas le seul ou le plus important.

Les rockers légendaires du Royaume-Uni viennent de sortir leur premier album en 13 ans simplement intitulé WHO. Le LP est arrivé le 6 décembre et a fait ses débuts au numéro 2 sur la liste Billboard 200.