Le rappeur Pop Smoke est assassiné à l’âge de 20 ans

Malheureusement, la triste nouvelle dans le monde de la musique ne s’arrête pas et surtout pour le monde du rap, parce qu’aujourd’hui Bashar Barakah Jackson, mieux connu sous le nom artistique de Pop Smoke est décédé à l’âge de 20 ans. Cela a été rapporté par différents médias le matin du 19 février, bien que les motifs de la mort du jeune rappeur ne soient toujours pas très clairs.

Selon diverses sources, dont TMZ, Pop Smoke a été retrouvé mort tôt le matin à son domicile d’Hollywood Hills après que deux personnes à capuchon auraient pénétré à 4 h 30 du matin où il devait voler tous ses biens. Avant cela, les hommes ont abattu sans crainte le jeune homme et l’ont laissé blessé jusqu’à ce qu’un proche de Pop appelle le 911 pour l’emmener à l’hôpital le plus proche, mais n’a pas pu arriver et a été déclaré mort presque aux urgences.

Jusqu’au moment On ne sait pas si c’était une vengeance –Comme nous l’avons vu dans la mort de rappeurs comme Tupac Shakur ou The Notorious B.I.G.– ou si les personnes impliquées dans le meurtre de Pop Smoke avaient quelque chose à voir avec luil. Un représentant de son label a déclaré que Ils étaient complètement consternés par tout ce qui s’était passé parce que c’était dommage qu’une personne aussi talentueuse et pleine de vie soit partie aussi vite: «Nous sommes dévastés par la perte inattendue et tragique de Pop Smoke. Nos prières et nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à ses fans, pendant que nous pleurons son départ ensemble. »

Bien qu’il n’ait pas eu l’impact d’autres jeunes rappeurs récemment décédés sous le nom de XXXTENTACION, Juice Wrld, Mac Miller ou Lil Peep, Pop Smoke a réussi à connaître un succès moyen grâce à des singles comme “Welcome to the Party” et “Dior”. C’est avec ces chansons que le monde l’a rencontré et a même ouvert les portes pour enregistrer sa première mixtape, Rencontrez le Woo et l’a également amené à collaborer avec certains des meilleurs artistes du genre Nicki Minaj et Skepta. Bien que peut-être sa participation la plus connue a été celle qu’il a faite sur le dernier album de Travis Scott dans lequel, en plus de partager des crédits avec Rosalia et Young Thug, il a lancé des rimes dans la chanson “JACKBOYS”.