Le rappeur sud-africain Nasty C signe pour Def Jam et lance un nouveau single

Nasty C, l’artiste sud-africain le plus diffusé sur Apple Music, a signé un accord avec le légendaire label hip-hop Def Jam Recordings, dans le cadre d’une joint-venture avec Universal Music Africa. Pour aider à célébrer, l’artiste a sorti un nouveau single, «They They Go», qui marque ses débuts officiels aux États-Unis. La chanson, qui a été présentée aujourd’hui à 16 h 30 HNE avec Ebro sur Apple Music Beats1, est le premier single du prochain album de Nasty C, Zulu Man With Some Power.

L’artiste a également créé le vidéoclip cinématographique de «There They Go», tourné dans sa ville natale de Durban, en Afrique du Sud et réalisé par Andrew Sandler, dont les crédits incluent des vidéos pour Yungblud, Lil Wayne et Blink 182, entre autres.

Zulu Man With Some Power, dont la sortie est prévue plus tard cette année, suit le deuxième album studio extrêmement populaire de Nasty C, Strings And Bling de 2018. Avec plus de 120 millions de streams, l’album multi-platine a présenté des singles à succès tels que «Jungle», «King» et «Legendary». L’album a été salué par plusieurs médias locaux comme l’un des meilleurs albums hip-hop d’Afrique du Sud, alors qu’il lui a valu deux South African Music Awards et deux AFRIMMA (All African Muzik Magazine Awards).

À seulement 23 ans, Nasty C (né Nsikayesizwe David Junior Ngcobo) a déjà été inclus dans la liste «Afrique des moins de 30 ans» de Forbes, alors qu’il a été nommé «Musicien de l’année» de GQ Afrique du Sud. Cependant, l’artiste n’est pas un nouveau venu dans l’industrie. En fait, il sort de la musique depuis près d’une décennie, à commencer par sa première mixtape de 2012, One Kid, A Thousand Coffins.

L’artiste a atteint la célébrité à l’échelle du continent deux ans plus tard, avec Price City, qui a présenté sa chanson à succès, «Juice Black», et lui a valu le prix du meilleur étudiant de première année aux South African Hip Hop Awards 2015.

Dans les 24 heures suivant la sortie de son premier LP en 2016, Bad Hair, il est devenu l’album le plus diffusé en Afrique du Sud, atteignant la première place du classement d’album iTunes local. Le titre a également présenté Nasty C à un public mondial et lui a valu des nominations aux MTV Europe Music Awards 2017 et aux BET Awards 2017.

Dans une déclaration publiée aujourd’hui, Jeff Harleston, président-directeur général par intérim de Def Jam Recordings, a déclaré: «Nasty C est un artiste unique et avant-gardiste qui est à la pointe d’une nouvelle génération de rappeurs émergents d’Afrique. Def Jam est une marque mondialement reconnue synonyme de excellence en hip-hop, et nous sommes ravis d’accueillir Nasty C – une star internationale avec une vision et un talent réels – dans la famille. »

“C’est puissant de faire partie de la famille Def Jam”, a ajouté Nasty C. “C’est une maison de disques emblématique et a fait la carrière de nombreux artistes que je regarde.”

