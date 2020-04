Le réalisateur de “Guardians Of The Galaxy” partage sa playlist de chansons inédites

Comme de nombreux musiciens et célébrités ont partagé listes de lecture spécialement organisées Pour aider les gens à surmonter l’ennui de la quarantaine, James Gunn, le réalisateur de la franchise bien-aimée Guardians Of The Galaxy, a partagé une liste de lecture de 64 chansons de pistes fantastiques qui, finalement, ne sont pas entrées dans la franchise de films Marvel.

Gunn, qui devrait actuellement diriger Guardians of the Galaxy Vol. 3, a partagé la playlist Spotify sur ses réseaux sociaux plus tôt cette semaine, qui est créditée au personnage fictif Meredith Quill (la défunte mère de Star Lord de Chris Pratt).

«Aujourd’hui, j’ai ajouté le mélange complet complet de Meredith Quill à mon compte Spotify pour votre plaisir», a écrit Gunn. “Cela fait partie de la liste des chansons que Meredith Quill adorait et dont j’ai choisi les chansons pour les bandes sonores des Gardiens du Galaxy Vol 1 et 2.”

Il a poursuivi: «Certaines de ces chansons sont presque entrées dans le film (‘ She’s Gone ’) et d’autres que j’ai toujours voulu utiliser, mais je n’ai jamais pu trouver le bon endroit pour elles. Quoi qu’il en soit, je n’ai jamais eu l’intention de partager ces chansons, car je pourrais les utiliser dans de futurs films. Mais je pense que la nécessité pour nous tous d’avoir de la joie en ces temps difficiles l’emporte sur tout cela. »

Une partie de la liste principale des chansons préférées de Meredith Quill que j’ai considérées pour les bandes sonores des Gardiens du Galaxy Vol 1 & 2. Je ne promets pas que je ne les utiliserai pas dans les futurs films, mais nous pourrions tous utiliser une certaine joie pendant notre temps en quarantaine. ❤️ https://t.co/ofiKPXqGN4 – James Gunn (@JamesGunn) 20 avril 2020

Comme les fans de la franchise le savent, les Guardians of The Galaxy bandes sonores sont un trésor de joyaux musicaux des années 60 et 70, présentant bon nombre de ces classiques à une nouvelle génération de fans.

Cette liste de lecture de coupes inutilisées comprend tout, de «The Ballad of El Goodo» de Big Star à «Mama Told Me (Not To Come)» de Three Dog Night, de Barry White «I’m Gonna Love You Just A Little Bit More». et «Spaceball Ricochet» de T. Rex.

Il y a aussi beaucoup de Stevie Wonder – “Sir Duke” et “Don’t You Worry” Bout A Thing “- et des coupes KISS -” Hard Luck Woman “et Ace Freeley” New York Groove “.

Les premiers gardiens de la galaxie: Awesome Mix Vol. 1 (Original Motion Picture Soundtrack) est devenu le cinquième album le plus vendu en 2014, avec un total de 898 000 exemplaires cette année-là. En janvier 2015, l’album a été certifié platine par la RIAA et il s’est vendu à 1,75 million d’exemplaires au total aux États-Unis, dont 11 000 provenant de la vente de cassettes.

Alors que la suite, Guardians of the Galaxy Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2 (Original Motion Picture Soundtrack), a fait ses débuts au n ° 8 sur le graphique Billboard 200 et a ensuite culminé au n ° 4. Il a terminé 2017 en tant que huitième album le plus vendu du pays et a été certifié Or par la RIAA. C’était également l’album le plus vendu sur cassette aux États-Unis en 2017, vendu à plus de 19000 exemplaires.

Écoutez la liste de lecture complète sur Spotify et consultez la liste des pistes ci-dessous.

