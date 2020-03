Le réalisateur de “Téléphone” revient sur la vidéo épique de Lady Gaga 10 ans après

Il y a 10 ans aujourd’hui, la vidéo de Lady Gaga pour ‘Telephone’ avec Beyoncé a été abandonnée. Comme pour tous les projets Gaga, le court-métrage de 10 minutes a repoussé les limites du format et a changé la donne dans le monde de la musique. Pour commémorer l’anniversaire de la vidéo, Jonas Åkerlund – qui a réalisé ‘Telephone’ et co-écrit le scénario avec Gaga – s’est entretenu avec Variété, en réfléchissant sur la production ambitieuse, la vision créative de Gaga et l’héritage de la vidéo.

“Téléphone”, qui a été une sorte de suite de “Paparazzi” de 2009 (également réalisé par Åkerlund), est apparu sur le troisième EP de Lady Gaga, The Fame Monster. La vidéo s’ouvre dans une prison, où une Gaga fabuleusement habillée est enfermée (pour vengeance empoisonnant son petit ami «Paparazzi»). Plus tard, l’artiste est renflouée par son partenaire dans le crime, Beyoncé, et récupérée dans le Pussy Wagon de Kill Bill de Quentin Tarantino.

Ensemble, le duo empoisonne tout un restaurant (y compris la co-star Tyrese Gibson) et fuit la police – comme le graphique très spéculé sur “To Be Continued” conclut la vidéo. En cours de route, il y a beaucoup de mouvements de danse merveilleusement chorégraphiés, une myriade de tenues fantaisistes et accrocheuses et une poignée de placements de produits de retour (Plenty of Fish, Virgin Mobile).

Le réalisateur suédois primé aux Grammy Awards, dont les crédits incluent des vidéos pour Madonna, Metallica, Taylor Swift et Rammstein, a discuté du concept initial de Variety, rappelant qu’il a «appris très tôt que Gaga est un type d’artiste très visuel – elle est rempli d’idées. Donc, mon travail consistait essentiellement à filtrer et à prendre toutes ses affaires et à essayer d’en faire une réalité… C’était une très bonne collaboration, en fait, une collaboration respectueuse, comme toujours, avec elle. »

Étonnamment, “Téléphone” n’a pris que deux jours pour tourner. Åkerlund a partagé que la vidéo était: «Un peu comme un cauchemar de production, avec des changements de garde-robe et des trucs de voiture et différents endroits. Nous avons donc fait un jour le tour de cette prison, puis un jour dans le désert. »

La courte chronologie signifiait également que l’équipe devait également improviser un peu. «Beyoncé et Gaga s’entraînaient, genre, littéralement sur place, à comprendre la chorégraphie… C’était fou. En fait, nous étions censés tourner la partie de Beyoncé dans le désert, mais ensuite nous avons perdu la lumière du jour, alors nous avons improvisé et l’avons mis dans cette petite chambre de motel bizarre. Rétrospectivement, le réalisateur a également admis que “ça aurait dû être vraiment, comme un tournage de quatre ou cinq jours, pour être honnête”.

Åkerlund, qui n’avait pas l’intention de créer une série de vidéos avec «Paparazzi» ou «Téléphone», a également révélé que l’ajout d’une légende «À poursuivre» à la fin des deux vidéos était plus un choix stylistique, plutôt qu’un plan intentionnel. . Cependant, il réfléchit: «Ce serait cool d’en avoir un troisième à venir».

Aujourd’hui, avec près de 350 millions de vues à ce jour, “Téléphone” reste l’une des vidéos les plus populaires de Gaga. Mais cela en dit long sur la vision unique de l’artiste – que l’on peut voir parmi ses projets, y compris sa vidéo la plus récente pour ‘Amour stupide’. «Les clips musicaux ne sont pas vraiment destinés à durer longtemps. Ils sont toujours censés être à ce moment-là », a déclaré Åkerlund. “Mais maintenant, si vous avez de la chance, vous obtenez une vidéo dont les gens se souviennent, et si les gens se souviennent 10 ans après, c’est une bonne chose. Et les gens semblent l’apprécier. J’ai encore des gens qui me disent qu’ils aiment ça. »

L’amour du réalisateur pour Gaga, son éthique de travail et sa vision créative sont restés un thème majeur tout au long de son interview. “Elle est comme une cliente de rêve”, a-t-il jailli. «Elle travaille plus dur que la plupart des gens avec qui je travaille et elle vous encourage à devenir un peu mieux que vous ne le pensez.»

Écoutez le meilleur de Lady Gaga sur Apple Music ou Spotify.