Le réseau social s’apprête à devenir la nouvelle grande plateforme musicale

Les réseaux sociaux sont venus tout changer. Le mode de vie des êtres humains n’a plus été le même depuis lors et ne le sera jamais. Avec eux, l’interaction sociale entre les personnes a changé et un nouveau canal de communication entre les entreprises et les consommateurs a été ouvert. Un presque parfait pour la publicité. Depuis lors, chaque entreprise a dû s’adapter pour faire partie de ce monde numérique. Mais maintenant ce n’est plus une entreprise ou une entreprise qui s’adapte aux réseaux sociaux, mais une industrie entière. TikTok lève fortement la main pour devenir la grande plateforme musicale de la nouvelle génération.

Les industries évoluent principalement en raison de deux facteurs: 1. Avancées technologiques existantes et 2. Nouvelles formes de consommation créées par les avancées technologiques elles-mêmes. C’est aussi clair que l’eau dans l’industrie musicale. Nous avons tous vu comment, depuis 1975, l’ère numérique a commencé, tout a changé.

Au cours des 40 dernières années, les lecteurs de musique sont passés de la connexion à une prise de courant avec un magnétophone à bobine ouverte à la possibilité de lire des dizaines de millions de chansons sur un téléphone portable grâce aux applications de streaming. La vitesse à laquelle l’industrie de la musique évolue soulève plusieurs questions: où va-t-elle? Qu’est-ce qui vient après les services de streaming? Comment allez-vous consommer de la musique demain?

Certains parient sur la réalité virtuelle, et oui, il y a là quelque chose d’intéressant mais cet avenir n’est pas aussi tangible que celui des réseaux sociaux. La réalité virtuelle manque encore de la technologie nécessaire pour être la prochaine étape, mais pas les réseaux sociaux. Ils sont là, prêts à tout dévorer sur leur passage. Chaque jour, de plus en plus de personnes les utilisent. Les nouvelles générations naissent déjà connectées à elles. Et c’est exactement ce que TikTok sait et sait bien.

Si vous lisez ceci, vous savez probablement déjà ce qu’est TikTok et comment il fonctionne. De plus, vous avez sûrement déjà une histoire de vidéos allant de honteux à hilarant. Mais il s’agit en fait d’une plate-forme relativement nouvelle. Il a été lancé en 2016 en Chine par la société ByteDance basée à Pékin, et ce n’est qu’en 2018 qu’il a fait son lancement mondial. Dans ce court laps de temps, il a accumulé 800 millions d’utilisateurs actifs, qui travaillent comme le cobaye pour voir si cela fonctionne comme la nouvelle plate-forme musicale.

En seulement 12 mois, l’application vidéo TikTok est passée d’une curiosité à un service mentionné en même temps que YouTube. C’est une réalité et il faut s’étonner. Et tout comme l’industrie elle-même, TikTok évolue. La vague de gens de TikTok aux applications musicales n’est pas passée inaperçue chez certains dans l’industrie musicale qui voient une opportunité.

“TikTok est une plate-forme audio, où la vidéo est le moyen utilisé pour exprimer l’intérêt pour le son”a déclaré Max Bernstein, fondateur de Muuser, une entreprise de marketing musical. “Sur TikTok, si vous êtes intéressé par un son, vous en faites une vidéo et l’accent est mis sur le son”. Il n’y a aucune garantie ou formule de succès sur TikTok, selon Bernstein, et bien qu’il existe une forme de remède sur les chansons qui sont poussées par les labels dans l’application, c’est aux utilisateurs qui décident quelles chansons deviennent géniales.

C’est précisément ce dont nous avons parlé dans une interview avec l’artiste émergent Sub Urban, créateur de l’une des chansons les plus populaires de l’histoire de TikTok «Cradles». «TikTok est un moyen incroyable d’atteindre les jeunes avec de la nouvelle musique. Parce que je le considère comme une plateforme très démocratique. Il ne s’agit pas seulement de ce qui a tendance. Écoutez la musique à partir de là. Il a beaucoup de classe. La musique qui devient populaire sur TikTok est généralement une très bonne musique. »Dit Sub Urban. “Ce sont les gens qui choisissent et écoutent la musique là-bas.”

Maintenant, avec tout cela dit, évidemment ByteDance a déjà réalisé ce phénomène et est prêt à en profiter. Selon . Business, la société est en pourparlers avec plusieurs maisons de disques mondiales pour parvenir à un accord sur une nouvelle plate-forme qui pourrait rivaliser avec Spotify, Tencent Music et Apple Music.

TiKTok est sans aucun doute devenu la plate-forme de découverte musicale pour la génération de smartphones. Et devinez quoi. Rien de plus et rien de moins que ByteDance développe un nouveau smartphone. Cette entreprise chinoise veut plus que vos courtes vidéos virales: elle veut posséder l’appareil avec lequel vous les regardez et les faire.

Pour accélérer l’opportunité en or de TikTok, La plateforme a signé un accord avec l’agence de droits numériques Merlin en janvier 2020 qui vous donnera accès à une large sélection de musiques indépendantes. L’accord comprend la musique sous licence de dizaines de milliers de maisons de disques indépendantes dans le monde entier. Ce n’est que la première pièce du puzzle que TikTok met en place pour conquérir le monde du son.

Le magazine Rolling Stone parle déjà de la façon dont TikTok a repris la musique. Des médias comme Insider ou BuzzFeed répertorient déjà les meilleures chansons sur TikTok. Certaines des listes Spotify les plus populaires sont celles qui compilent les succès de l’application qui vise à voler le marché. La question que cela nous pose est la suivante: l’industrie musicale s’adaptera-t-elle au fonctionnement d’un réseau social ou les réseaux sociaux commenceront-ils à fonctionner comme des plateformes musicales? Le temps nous le dira, mais ce dont nous sommes sûrs, c’est qu’il s’agit de la prochaine grande étape de la consommation dans l’industrie.