Le retour sur investissement: comment James Brown a perfectionné ses trucs géniaux

Pour de nombreux fans, ‘The Payback’ est James BrownEst la plus grande chanson. Pour d’autres, c’est son plus funky. Pensez-y un peu: James Brown a passé la majeure partie d’un demi-siècle à enregistrer, libérant des disques sans arrêt dans les années 60 et au début des années 70. Il était le père fondateur – peut-être l’inventeur – du funk. Etre simplement en lice pour les couronnes jumelles de son meilleur disque et de son plus funky signifie «The Payback» est un morceau helluva.

La vengeance est son droit

Depuis les barres d’ouverture à roulement lent et fixe, clairement en mission, vous savez que «Le retour sur investissement» sera tout à fait tueur, pas de remplissage. Ce sillon, sombre, profond et sans chichis, battant dans vos oreilles comme un rythme cardiaque stressé, UN-deux-trois-quatre; le chant stratosphérique de Martha High comme une sirène avertissant des ennuis; La section de klaxon de Fred Wesley qui souffle comme des klaxons de voiture éloignés; ce wah-wah bavardant comme les potins épouvantés des passants au coin de la rue, regardant le gang aller régler un problème une fois pour toutes; la ligne de basse, pensive et clairement irrésolue. Au-dessus, Brown grogne – pas hystérique, mais déclarant que la vengeance est son droit et votre destin indésirable.

Et ce n’est que l’intro.

Une clé de voûte de la musique funk

Sorti pour la première fois en décembre 1973 sur l’album du même nom, ‘The Payback’ est l’une des clés de voûte du funk. La musique était bien établie maintenant, ayant pratiquement été portée à la connaissance du public par Brown à partir de 1967, bien qu’il construise le son à partir de 1962.

Il y avait probablement un élément dans lequel Brown était considéré comme de la vieille école en 1973, alors qu’il enregistrait la bande originale d’un film d’action noir, Hell Up In Harlem. Mais bon, qui était plus badass, plus funky que Mr James Brown? Si quelqu’un a été construit pour livrer la bande originale d’une image de «blaxploitation», c’était sûrement lui; ne l’ont-ils pas appelé le parrain? Encore Isaac Hayes (Arbre), Marvin Gaye (Homme troublant) et même Bobby Womack (Across 110th Street) avait réclamé les honneurs.

«Les mêmes vieux trucs de James Brown» – perfectionnés

Jusqu’à présent, les deux bandes sonores de Brown, Black Caesar (1972) et Slaughter’s Big Rip Off (1973), avaient été décentes, des efforts étonnamment subtils, et leurs albums correspondants sont maintenant très recherchés par les amis du funk. Mais étant donné une troisième occasion, Brown allait s’assurer de livrer un monstre, et il avait sûrement les premiers dibs sur la suite de Black Caesar, Hell Up In Harlem. Il leur montrerait qui était le lion dans cet amphithéâtre particulier. Ça allait être la bande originale la plus drôle de tous les temps.

Sauf que cela n’a pas fonctionné de cette façon. Brown a passé une grande partie de son temps de studio en 1973 avec son directeur musical, Fred Wesley, à concocter un ensemble de morceaux conçus pour être le match stylistique parfait pour ce scénario sur le principal opérateur criminel de Harlem. Il les a livrés avec confiance aux producteurs du film – qui les ont rejetés, les qualifiant de “mêmes vieux trucs de James Brown”. Et ils avaient raison: ce son brut à la base, bouilli jusqu’à l’os était le même vieux truc de James Brown – perfectionné. Le chanteur a même affirmé que Larry Cohen, le réalisateur du film, lui avait dit que “ce n’était pas assez génial”, bien que cette affirmation ait été rejetée avec véhémence. Edwin Starr a décroché la commission de bande sonore à la place.

Menace imbibée d’âme

Mais JB n’a jamais pris une putain de chose couchée. Il a terminé ses morceaux et assemblé un double album, The Payback, désormais considéré comme l’un des classiques de la musique afro-américaine des années 70. Et les paroles du single, rognées d’un grognement, grognant sept minutes et plus sur l’album, parlent de vengeance, de violence et d’être poussé au-delà de sa tolérance. Brown a servi ce plat froid, le sortant en février 1974 – le deuxième single de l’album. C’était trop intransigeant, trop intimidant, pour grimper au-dessus du Top 30 dans les charts pop américains, mais il est devenu or, atteignant le n ° 1 dans le classement R&B, où son dynamisme audacieux était le bienvenu. C’est l’une des trois occasions où James Brown est arrivé en tête du classement cette année-là. S’il avait dépassé son apogée, personne n’a dit à l’Amérique noire: «The Payback» était un succès avec le public visé par Hell Up In Harlem.

Les paroles de Brown étaient peut-être menaçantes, mais ce n’était pas sans humour, et certainement avec son époque. Au milieu d’une liste de choses qu’il pouvait et ne pouvait pas creuser, telles que le commerce, les cris, la mise au rebut et le poignardage, il laisse tomber la phrase: “Je ne sais pas le karaté, mais je connais le ker-rasoir.” Brown avait noté que l’Amérique était en l’emprise de la fièvre des arts martiaux à l’époque, et le public noir a creusé Bruce Lee autant qu’ils ont creusé Richard Roundtree ou Pam Grier. Dans son mix unique, «The Payback» a ajouté une atmosphère inhabituelle: DJ Hank Spann, connu sous le nom de The Soul Server, a prononcé des interjections telles que «This is for Chicago!» «This is for Atlanta!» Et «This record is trop! »comme s’il parlait du disque alors qu’il tournait sur ses platines au WWRL à New York. Cela semblait rendre le single encore plus imprégné d’âme et heureusement noir.

L’héritage de ‘Payback’

‘The Payback’ a eu une vie après la mort influente. Brown l’a “versionné” pour “Same Beat”, crédité à Fred Wesley And The JB’s, en posant une mélodie différente sur le motif de batterie de John “Jabo” Starks “de” The Payback “et en le libérant comme un single un mois avant cette piste. Hank Spann fournit à nouveau des interjections – et il y avait des échantillons de Dr Martin Luther King dans un temps avant que les échantillonneurs n’existent. La colère apparemment authentique de Brown David Bowie et John Lennon‘S Fame’, qui, selon lui, a emprunté le groove lowdown de ‘The Payback’, lui a fait créer ‘Hot (I Need To Be Loved Loved Loved)’, un morceau qui a cloné ‘Fame’ sur le riff de guitare de fuzzbox. En 1980, Brown, après avoir remarqué une nouvelle tendance dans la musique pour les jeunes, a coupé «Rapp Payback (Where Iz Moses?)», En utilisant l’orthographe du «rap» de l’homme des années 60. Brown avait toujours aimé rapper sur ses disques, pourquoi ne pas faire une mélodie avec une touche de son ancienne ambiance associée à des cors conçus pour fonctionner comme s’ils avaient été coupés sur un disque de Sugar Hill? Cependant, son message pour la génération hip-hop reste peu clair, car cette chanson présente peut-être la moins compréhensible de toutes les voix de Brown.

Au moment où le hip-hop battait son plein au milieu des années 80, ‘The Payback’ était un jeu équitable pour la réutilisation et l’interpolation. Glaçon échantillonné deux fois, y compris sur le «Jackin» For Beats explicite. EPMD mordu un morceau au moins quatre fois, “The Big Payback” reconnaissant la source dans son titre, et Homme rouge était un autre abonné régulier. “The Payback” a alimenté deux des plus grands succès R&B du début des années 90 dans “Hold On” et “My Lovin” (You’s Never Gonna Get It) d’En Vogue. ” Plus récemment, il a informé certaines paroles et une grande partie de l’attitude de Kendrick Lamar«King Kunta».

L’attitude a été un héritage majeur de ‘The Payback’ et certains l’ont citée comme l’étincelle du gangsta rap. Plus que cela, c’est tellement brut, si simple; Le Parrain a traité la piste d’accompagnement comme un breakbeat: un beat et une rime, un beat et une voix brute, déclarant que l’homme était aux prises avec un problème, et cette merde va finir – avec un gros retour sur investissement.

