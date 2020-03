Le Ricky Nelson n ° 1 sauvé de la poubelle

«Travellin’ Man », la chanson qui est devenue le deuxième et dernier single américain n ° 1 pour l’une des plus originales de la pop, Ricky Nelson, était celui qui a été littéralement sauvé de la poubelle. Non seulement cela, c’est un nombre avec des connexions aux deux Sam Cooke et les premiers jours de session de Glen Campbell.

Nelson enregistre la chanson, écrite par le chanteur-compositeur-producteur Jerry Fuller, le 13 mars 1961 et la voit entrer dans les charts quelques semaines plus tard. Mais cela n’a atteint Nelson que par hasard, entamant une relation créative qui lui a permis d’enregistrer de nombreuses autres compositions de Fuller, y compris les dix premiers succès «Young World» et «It’s Up To You».

Dans le documentaire The Wrecking Crew: The Untold Story of Rock & Roll Heroes, Fuller a raconté l’histoire peu probable de la façon dont ‘Travellin’ Man ’a atteint Ricky en premier lieu, et comment Campbell y a littéralement joué un rôle.

“J’ai pris un atlas mondial …”

“J’étais assis dans un parc à Hollywood … et je ne jouais pas d’un instrument, je battais juste sur mon tableau de bord et fredonnais la mélodie”, a-t-il déclaré. “Et c’est une chanson assez simple, mais j’ai pris un atlas mondial, et j’ai recherché ce qu’ils appelaient une fille en Allemagne et au Mexique … et j’en ai fait une chanson. “Une fille dans chaque port” était l’idée. “

Fuller, qui avait connu un certain succès en tant qu’artiste à la fin des années 50 et au début des années 60, était un fan avoué de Sam Cooke. “Après avoir terminé la chanson, j’ai appelé Glen Campbell et lui et moi sommes entrés en studio”, a-t-il poursuivi. «Glen a joué de la guitare et j’ai chanté la chose comme Sam Cooke. Nous avons donc pris la démo sur un peu d’acétate jusqu’à J.W. Alexander, qui était le manager de Sam Cooke. J’avais rencontré J.W. avant, par l’intermédiaire d’un ami, et il a dit: “Je vais l’écouter quand j’en aurai l’occasion.”

“Il l’a évidemment joué juste après notre départ, parce que Joe Osborn, qui était le bassiste de Ricky, l’a entendu à travers le mur. Il est allé à côté et a dit “J.W., avez-vous cette chanson” de voyage “que vous venez de jouer?” Et il a dit “Oh oui, Joe, vous pouvez l’avoir. Et il a atteint la poubelle et a sorti la démo. Il l’a donné à Joe et il … l’a mis dans la pile de Rick, et Rick l’a aimé, alors ils l’ont enregistré. Et il s’est vendu comme six millions de disques dès le départ. »

“Ricky vient de couper ta chanson”

Quand Osborn a appelé plus tard Fuller pour lui dire «Ricky vient de couper ta chanson», la réponse de l’écrivain a été «Ricky qui? Et quelle chanson? ” Fuller s’est souvenu: “Il a dit” Rick Nelson, il vient de couper votre “Travellin” Man. “J’ai dit” No kiddin “, comment l’a-t-il obtenu?” Et il m’a raconté l’histoire.

“Il a dit” Ricky se demandait si vous aviez plus de chansons. “J’ai dit:” Ouais, j’en ai environ 80, je vous les donnerai. “Et Ricky voulait savoir qui a chanté le arrière-plans sur les démos. J’ai dit: “C’était moi, Glen Campbell et Dave Burgess.”

«Il avait déjà enregistré‘ Travellin ’Man’ et il avait des chants jordaniens là-dessus, mais à partir de ce moment-là, même sur des trucs que je n’écrivais pas, Ricky nous a embauchés pour faire la voix de fond. Donc à partir de ce moment-là, nous avons pris le relais là où les Jordaniens s’étaient arrêtés et avons fait beaucoup de ses records. »

“Travellin ‘Man” a atteint le Hot 100 le 24 avril 1961 et était n ° 1 au classement du 29 mai, tandis que son célèbre revers “Hello Marylou” atteignait le n ° 9 à part entière. Ce côté est devenu la piste principale au Royaume-Uni et est allé au n ° 2. Il a ensuite été rapidement ami avec Campbell, invité dans l’émission de télévision de Glen et est devenu son copain de golf.

Fuller a ensuite écrit et produit un large éventail d’autres artistes, y compris le succès de Knickerbockers en 1965 “ Lies ” et la fin des années 60 de Gary Puckett et de l’Union Gap, parmi eux la jeune fille n ° 1 mondiale. ‘Mais sa carrière aurait pu être très différente si cette démo de’ Travellin ‘Man’ n’avait pas été sortie de la poubelle.

