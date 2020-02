Le “Roar” de Katy Perry brise trois milliards de vues sur YouTube

L’inspirant single Roar de Katy Perry a réalisé un exploit rare, devenant le dernier clip vidéo à atteindre trois milliards de vues sur Youtube.

“ Roar ” est l’un des 10 clips musicaux du club de 3 milliards, dont “ Sugar ” de Maroon 5, “ Sorry ” de Justin Bieber, le hit viral de K-pop “ Gangnam Style ”, “ Uptown Funk ” de Mark Ronson et Bruno Mars, et «Despacito» avec notamment Luis Fonsi et Daddy Yankee.

Le premier single de son troisième album Prisme, Roar a atteint le sommet du Billboard Hot 100 en 2013 et a été rapidement suivi par le visuel sur le thème de la jungle.

Le clip a été publié le 5 septembre 2013 et dirigé par Grady Hall et le réalisateur Grammy Mark Kudsi, qui a transformé l’arboretum et le jardin botanique du comté de Los Angeles en une jungle africaine, et Perry en une version féminine de Tarzan.

Fait amusant: les réalisateurs ont utilisé un vrai tigre pour la vidéo, qui s’appelait également Katy, et Perry a fait toutes ses propres cascades pour l’impressionnant visuel.

“Katy était là-haut, à 25 à 30 pieds au-dessus de la cime des arbres, faisant du balancement de vigne”, a déclaré Kudsi dans une interview avec StudioDaily.

“Mais nous savions qu’elle était totalement prête pour cela lorsque nous expliquions les détails de ce qui allait se passer et elle a dit:” Très bien, allez. Laisse-moi monter là-haut. Faisons cela!'”

‘Roar’ a valu à Perry son huitième single n ° 1 sur le Hot 100 et a marqué une nouvelle ère pour l’icône pop, après le succès retentissant de Teenage Dream.

La chanson a fini par devenir diamant, après avoir vendu 10 millions d’unités équivalentes aux États-Unis et a valu à Perry deux nominations aux Grammy Awards, dont une pour «Song of the Year» et pour «Best Pop Solo Performance».

Le succès de «Roar» a rapidement poussé Prism au sommet du palmarès des albums du Billboard 200, où il a fait ses débuts au n ° 1, devenant ainsi la meilleure semaine d’ouverture de Perry à ce jour.

Perry a sorti son dernier single “Harleys in Hawaii” à la fin de l’année dernière et accueille actuellement la dernière saison d’American Idol.

