Le rock country de Rick Nelson et The Stone Canyon Band

le Rick Nelson de 1974 avait voyagé loin des années de l’idole des adolescents qui l’ont amené à la célébrité à la fin des années 1950. Maintenant, il était un explorateur important, sinon toujours pleinement reconnu, dans le son rock country en plein essor avec son Stone Canyon Band. Le 23 février 1974, cela a produit une autre, quoique modeste, entrée au palmarès des albums américains dans Windfall.

Nelson, maintenant producteur lui-même, avait dévoilé le nouveau groupe dès 1969, quand ils sont apparus avec lui sur l’album live Rick Nelson In Concert, sorti l’année suivante. 1970 a également fait ses débuts en studio sur Rick Sings Nelson. Puis après Rudy le cinquième en 1971, l’année suivante coup de pouce majeur au profil de Rick avec le single à succès «Garden Party» et un des 40 meilleurs albums américains du même nom.

En 74, une partie de cet élan s’était dissipée, mais la créativité du groupe ne l’avait certainement pas fait. Windfall fait partie des albums préférés de nombreux fans de longue date de Nelson et reste une écoute délicieuse. Quatre de ses morceaux ont été écrits par le guitariste principal de Stone Canyon Band, Dennis Larden, qui a également co-écrit le titre avec Nelson lui-même.

Des morceaux de Windfall tels que l’ouverture ‘Legacy’ montrent que la voix de Nelson est parfaitement adaptée au traitement décontracté et campagnard. Ici, ainsi que sur le single «One Night Stand» et ailleurs, l’effet a été incommensurablement amélioré par le jeu de guitare en acier de Tom Brumley, qui est venu dans le groupe après de nombreuses années de travail dans les Buckaroos de Buck Owens dans les années 1960.

Le “ Someone To Love ” de Nelson était dans un cadre plus rock, mais il équipait toujours le son de la côte ouest de l’époque avec ses harmonies élégantes, tout comme le “ Combien de fois ” évoquant Crosby, Stills et Nash et l’élégant “ Don’t Laissez-moi ici »et« Lifestream ».

Windfall s’est glissé dans le palmarès des albums Billboard au n ° 197, grimpant de six places, puis une de plus, avant de chuter au n ° 200 et de décompter. Mais sa modeste performance commerciale dément l’importance d’un album clé dans l’histoire de Rick Nelson.