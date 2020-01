Le saxophoniste de jazz Jimmy Heath Dead à 93 ans

Jimmy Heath, le saxophoniste de jazz, compositeur et chef d’orchestre très influent, est décédé. Il avait 93 ans, comme le rapporte le New York Times.

Heath était un compositeur prolifique qui a écrit plus de 125 chansons tout au long de sa carrière, qui a duré plus de 70 ans. Plusieurs de ses pièces originales sont devenues des standards de jazz interprétés par Cannonball Adderley, Chet Baker, Miles Davis, Ray Charles, Dizzy Gillespie et bien d’autres. Heath a également joué aux côtés de certaines des figures les plus vénérées du jazz, notamment Davis, Gillespie, John Coltrane, Wynton Marsalis, Howard McGhee, etc.

Heath est réputé pour avoir apporté la musique bebop des années 1940 aux grands groupes, ainsi que pour avoir préservé le style des décennies après sa popularité initiale. Au milieu des années 1970, Heath a formé les Heath Brothers avec son frère aîné Percy à la basse et son frère cadet Albert (alias Tootie) à la batterie.

Plus tard dans sa vie, Heath a travaillé comme professeur de musique à la Aaron Copland School of Music du Queens College.

Heath est décédé plus tôt dans la journée (19 janvier) à Loganville, en Géorgie, selon le Times.

.