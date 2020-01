Le sentiment du groupe qui refuse de laisser mourir le rock

Depuis quelques années et voyant les fréquentes tendances musicales qui pointent vers l’urbain et l’électronique, beaucoup de gens ont prétendu que la roche mourait et il y a du vrai dans leurs paroles. Le plus grand exemple est les cérémonies de remise des prix, principalement les Grammys, où l’on voit de moins en moins d’artistes avec une guitare, une basse ou derrière une batterie. Heureusement pour tous ceux qui aiment le genre, nous avons de bonnes nouvelles car Il y a un groupe qui nous a montré que cette affirmation est complètement fausse, Fontaines D.C.

L’Irlande, pour être exact Dublin, a donné au monde divers groupes importants comme Thin Lizzy, U2 ou Kodaline, cependant, personne n’a osé montrer avec leurs chansons le côté brut et sale de cette ville, que Fontaines D.C. parfaitement capturé. Les membres du groupe, Carlos O’Connell, Conor Curley, Conor Deegan, Grian Chatten et Tom Coll ils se sont rencontrés dans cette ville pendant leurs études à l’université de musique et se sont joints à eux grâce à leur passion mutuelle pour la poésie.

Prenant la base rocker combinée avec le post-punk, Fontaines D.C. Il a commencé à composer ses premiers rolas en 2017 plein de fureur et de sincérité, un an plus tard, ils étaient déjà en tournée partout en Irlande et dans certaines parties de l’Angleterre, arrivant littéralement n’importe où (que ce soit un bar, un sous-sol, n’importe où) pour pouvoir jouer et faire tomber les gens amoureux de leur son et ils l’ont eu . Ainsi que de nombreux artistes qui se sont fait connaître grâce à MySpace et autres réseaux sociaux, La musique de ce groupe est passée de voix en voix jusqu’à ce qu’elle atteigne les plateformes numériques mais c’était inévitable, fin 2018 et début 2019 la bombe a explosé et le monde avait besoin de savoir qui ils étaient.

Avec un jeu de cordes assez lié et plein d’attitude, le groupe est entré dans le studio à côté de Dan carey (le producteur de groupes comme Bloc Party, Bat for Lashes, Yeasayer, Franz Ferdinand et bien d’autres) pour enregistrer ce qui serait son premier album simplement appelé Dogrel. Depuis avant son lancement Ce matériau a suscité beaucoup d’attentes car en direct, il s’agit de pure dynamite mais ils ont dû passer par le premier test de feu et ils sont allés loin.

Ceci est une collection de 11 chansons contondantes dans lequel le groupe nous Parlez de la non-conformité, grandissez, des ravages du Brexit, vivez au milieu du danger et bien d’autres thèmes associés à cette touche poétique Ils l’aiment tellement. Le résultat était un album qui non seulement les projetait dans le monde entier, Il leur a également valu d’être considéré pour plusieurs prix importants tels que le prix Mercury 2019.

Dans rolas comme “Liberty Belle” nous montre son côté le plus détendu et amusant mais cela change soudainement avec des sujets comme «Rires d’ouragan» ou “Checkless Reckless” où ils ont laissé leur côté le plus sauvage. Bien qu’il semble être un coup de poing plat et plein de sons denses, ils nous trompent complètement parce que nous trouvons aussi des chansons qui jettent des gens comme “Boys in the Better Land” ou “Big” dans lequel ils offrent un portrait amer de leur ville bien qu’ils rendent aussi une chose très claire, bien que leur enfance soit petite, ils seront super Et ils l’obtiennent.

Depuis qu’ils sont devenus une sensation ils ont joué dans les festivals les plus importants du monde comme Glastonbury et ils ont même donné un joli show underground mais qui a été vendu au CDMX et cette année il semble que ce sera lui qui verra comment ils finiront par consacrer, emportant leur son aux quatre coins de cette planète comme le festival Primavera Sound dans Barcelone. Beaucoup de gens pensent que les groupes sont morts mais écoutez certainement Fontaines D.C. c’est de l’air frais au milieu d’une industrie où la roche a perdu du terrain, mais ils indiquent très clairement que ce genre est seulement endormi et a besoin de riffs puissants pour se réveiller.